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Sem Sinner, Djokovic e Alcaraz, João Fonseca vira cabeça de chave; veja favoritos em Montreal

Escrito por (via Agência Estado)
Publicado em 30.07.2026, 13:15:00 Editado em 30.07.2026, 13:25:45
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O Masters 1000 de Montreal ganhou um novo panorama após as desistências de Jannik Sinner, Novak Djokovic e Carlos Alcaraz. Sem três dos principais nomes do tênis mundial, o torneio canadense terá uma disputa mais equilibrada e oferece um cenário menos desafiador para João Fonseca, que disputará a competição como cabeça de chave pela primeira vez na carreira.

Atual número 27 do ranking da ATP, o brasileiro de 19 anos foi confirmado como o 24º cabeça de chave e, por isso, estreia apenas na segunda rodada. Além de folgar na abertura da chave, Fonseca não poderá enfrentar nenhum dos oito principais cabeças de chave antes das oitavas de final, o que amplia as possibilidades de uma campanha mais longa.

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Com a ausência do líder do ranking, Jannik Sinner, o alemão Alexander Zverev, número 2 do mundo, assume o posto de principal favorito ao título. Experiente em torneios de grande porte, o sete vezes campeão de Masters 1000 chega como o principal candidato ao troféu em Montreal.

Outro nome que ganha força é o do canadense Felix Auger-Aliassime, atual número 4 do mundo. Além de viver um bom momento na temporada, o tenista terá o apoio da torcida local e tentará aproveitar o fator casa para buscar um dos títulos mais importantes da carreira.

Também aparecem entre os principais postulantes ao troféu o australiano Alex de Minaur, sexto colocado no ranking da ATP, e o russo Daniil Medvedev, número 7 do mundo e ex-líder do circuito. Ambos chegam credenciados pelo histórico em quadras rápidas, superfície que costuma favorecer seus estilos de jogo.

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Jannik Sinner Masters 1000 de Montreal tênis
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