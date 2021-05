Sem Sergio Ramos e jogadores do Real, Luis Enrique convoca Espanha para Eurocopa

Continua após publicidade

O técnico Luis Enrique anunciou nesta segunda-feira a convocação da Espanha para a disputa da Eurocopa, que será realizada em várias sedes pelo continente a partir do dia 11 de junho até 11 de julho. A grande surpresa é a ausência de jogadores do Real Madrid, algo inédito, especialmente a do zagueiro Sergio Ramos, de 35 anos, capitão da seleção, que já participou de quatro Copa do Mundo e três Eurocopas.

De acordo com Luis Enrique, Sergio Ramos não está em condições físicas para disputar a competição. "Ele não pode competir nem treinar. Liguei para ele ontem (domingo), foi difícil e duro. Ele ajuda muito a seleção e pode voltar a fazê-lo no futuro, mas eu procuro o benefício do grupo. Me disse que quer se recuperar bem para jogar no seu clube e na seleção", afirmou.

Desde o início de 2021, Sergio Ramos fez apenas cinco jogos pelo Real Madrid: dois em janeiro, seguindo-se uma ausência de dois meses, outros dois em março e o último no dia 5 passada, nas semifinais da Liga dos Campeões da Europa contra o Chelsea.

O zagueiro foi operado em janeiro deste ano para curar um problema no menisco interno do joelho esquerdo. Regressou aos gramados em março, mas, no dia 1.º de abril, apresentou uma lesão muscular na perna esquerda. No último dia 8, após o jogo contra o Chelsea, o Real Madrid comunicou que Sergio Ramos apresentava uma lesão em um tendão da rótula do joelho da perna esquerda.

Na lista de 24 convocados de Luis Enrique não há espaço para jogadores de Real Madrid, algo que o técnico desvaloriza. "Se (lateral-direito) Carvajal (se recupera de lesão) e Sergio Ramos estivessem bem, eles teriam vindo. Não faço a lista em função disso", garantiu o técnico. Lucas Vázquez, outro que poderia ser convocado, também está machucado.

A novidade na lista é a presença do zagueiro Aymeric Laporte, do Manchester City, que já atuou pela seleção francesa sub-21, mas conseguiu liberação para defender a Espanha pela primeira vez. Outro detalhe foi que Luis Enrique chamou apenas 24 atletas em vez de 26, como é permitido pela Uefa.

A Espanha está no Grupo E da Eurocopa ao lado de Polônia, Eslováquia e Suécia, adversária da estreia no dia 14 de junho, em Sevilha.