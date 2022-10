Sem Rony, Endrick vira uma das opções de ataque para o clássico com São Paulo

(via Agência Estado)

A impossibilidade de contar com o atacante Rony, suspenso pelo terceiro cartão amarelo, é o problema a ser resolvido pelo técnico Abel Ferreira para o clássico deste domingo, diante do São Paulo, no Allianz. O jovem Endrick, de 16 anos, é um dos candidatos ao posto.

Quatro são as opções do comandante palmeirense para formar o ataque. Merentiel, José López e Rafael Navarro são os outros candidatos a ocupar a vaga de Rony. O time se reapresentou nesta quarta e a comissão técnica terá até o final da semana para ajustar a equipe visando o clássico.

O próprio Abel é o primeiro a usar de cautela quando o assunto é a escalação do jovem atleta na equipe principal.

"Temos que ter cuidado. Vocês viram a ansiedade que o Endrick entrou para fazer um gol no último jogo. Ele mesmo reconheceu isso. Está treinando conosco há um mês e meio de forma regular e temos um planejamento para ele. Quando for preciso, vai ser utilizado quando eu quiser entender que seja melhor para a equipe", afirmou o treinador.

Líder do Campeonato Brasileiro com 67 pontos, o Palmeiras vive situação confortável na classificação e ostenta uma vantagem considerável para o vice-líder Internacional (57 pontos).

O treinador, porém, busca um resultado positivo para recolocar o time no caminho das vitórias. Na última rodada, a equipe paulista ficou no empate de 1 a 1 com o Atlético-GO em Goiânia.