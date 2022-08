Sem Richarlison, Tottenham sai atrás, mas vence Southampton na estreia do Inglês

(via Agência Estado)

O Tottenham começou a temporada de forma empolgante neste sábado ao vencer o Southampton por 4 a 1 de virada em Londres, pela primeira rodada do Campeonato Inglês. O time de Antonio Conte não contou com o reforço de Richarlison, que cumpriu suspensão, mas teve boa atuação de Emerson Royal e as estreias oficiais de Perisic, Lenglet e Bissouma, os três vindos do banco.

A goleada começou com um susto e o Tottenham saindo atrás no placar. Aos 12 minutos, o meia Ward-Prowse emendou um belo chute de primeira dentro da área e fez 1 a 0 para o Southampton. O empate veio aos 21 com Sessegnon completou de cabeça um cruzamento vindo de Kulusevski na direita. Aos 31, mais um gol de cabeça do time de Londres. Son cruzou e Dier mergulhou para fazer 2 a 1.

No segundo tempo o Tottenham construiu a vitória de forma confortável. Salisu protagonizou um lance esquisito e marcou contra para o Tottenham aos 16 minutos da etapa final. Dois minutos depois, o brasileiro Emerson Royal foi na linha de fundo e cruzou para Kulusevski fazer 4 a 1 e fechar o placar.

Os mandantes estrearam com o pé direito nesta manhã. O novo rico Newcastle, de Bruno Guimarães, venceu o recém-promovido Nottingham Forest por 2 a 0 no St James Park, com gols de Schar e Callum Wilson no segundo tempo. Após lutar contra o rebaixamento até a última rodada na temporada passada, o Leeds estreou com vitória por 2 a 1 sobre o Wolverhampton. Daniel Podence abriu o placar, mas Rodrigo empatou. A virada veio no segundo tempo com gol contra de Ait Nouri.

Também em casa, o Bornemouth venceu o Aston Villa por 2 a 0 com gols de Lerma e Morre. Philippe Coutinho foi titular no Aston Villa, mas passou em branco. Além dele, Douglas Luiz entrou na reta final da partida.