Sem Pegorari, Guarani fecha preparação para enfrentar o ABC na Série B

Focado em embalar o terceiro jogo sem derrota para subir na tabela da Série B do Campeonato Brasileiro e brigar pelo G-4, o Guarani está pronto para encarar o ABC, fora de casa, nesta quarta-feira, às 21h30, na Arena das Dunas, em Natal, no fechamento da 18ª rodada.

Antes de embarcar para a região nordeste do Brasil, o técnico Umberto Louzer fez o apronto final do Guarani com um treino nesta manhã de terça-feira no estádio Brinco de Ouro. Para o duelo, o comandante não poderá contar com o goleiro Pegorari, machucado.

Ele foi substituído ainda no primeiro tempo da partida contra o Criciúma na última rodada por problemas musculares e não conseguiu se recuperar a tempo. Com isso, Douglas Borges, contratado recentemente do Botafogo, tem tudo para fazer sua estreia no Guarani.

Outras duas mudanças podem ocorrer no time titular por opção técnica. No meio-campo, Isaque pode começar jogando na vaga que foi de João Victor na última rodada. Já no ataque, Bruno Mendes pode fazer trio com Bruninho e Bruno José no lugar de Derek.

Já o meia Régis, desfalque na rodada passada por conta de cortes na cabeça, foi relacionado e irá jogar com uma proteção, mas será opção no banco de reservas. O Guarani é nono colocado da Série B com 26 pontos, enquanto o ABC tem 11, em penúltimo lugar.

O provável Guarani terá Douglas Borges; Diogo, Lucão, Walber e Mayk; Matheus Bueno, Matheus Barbosa, Isaque (João Victor) e Bruninho; Bruno José e Derek (Bruno Mendes). Técnico - Umberto Louzer.