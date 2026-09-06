Sem Neymar, Santos visita o Inter em confronto direto na luta contra o rebaixamento

Internacional e Santos entram em campo neste domingo, às 16h, no Beira-Rio, carregando as marcas de uma semana dolorosa. Eliminados da Copa do Brasil, os dois clubes deixam a frustração do mata-mata de lado para disputar um confronto direto na luta contra o rebaixamento no Campeonato Brasileiro.

No lado santista, a principal ausência será Neymar. O camisa 10 sentiu dores na coxa direita durante o empate por 0 a 0 com o Palmeiras, na Vila Belmiro, e precisou ser substituído no intervalo.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

Exames realizados nesta sexta-feira detectaram uma lesão muscular do tipo 2B no reto anterior da coxa direita. Neymar iniciou tratamento no Cepraf do CT Rei Pelé e não enfrentará o Internacional.

Cuca já havia indicado que preparava a equipe sem seu principal jogador. "Vamos ter que nos virar sem ele", afirmou o treinador depois da eliminação na Copa do Brasil.

A ausência representa uma perda significativa. Neymar foi o principal nome do Santos na vitória por 1 a 0 sobre o Corinthians, na rodada anterior do Brasileirão, quando participou da jogada que terminou no gol de Christian Oliva. No campeonato, o atacante soma seis gols e três assistências e concentra grande parte da produção ofensiva da equipe.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

A baixa do camisa 10 pode antecipar a estreia de Arthur. Regularizado no Boletim Informativo Diário da CBF, o meio-campista está liberado para enfrentar o Internacional e surge como candidato a exercer uma função mais avançada no Beira-Rio.

Ainda em busca do ritmo ideal de jogo, Arthur pode começar entre os titulares ou ser utilizado durante a partida. Rodinei, outro reforço já regularizado, ainda não chegou ao Brasil e, por isso, está fora do confronto.

Lima, anunciado nesta sexta-feira, ainda passa pelos procedimentos de registro e adaptação. A prioridade do clube é deixá-lo disponível para enfrentar o Atlético-MG, na próxima quarta-feira (9), pelas quartas de final da Copa Sul-Americana.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Além de Neymar, o Santos tem problemas com Álvaro Barreal e Lucas Veríssimo. Barreal sentiu a região posterior da coxa esquerda contra o Palmeiras, e os exames apontaram uma lesão do tipo 2A no músculo bíceps femoral.

Lucas Veríssimo sofreu uma entorse no tornozelo direito e iniciou um tratamento específico. Os dois também estão suspensos para a partida deste domingo.

Gabriel Menino permanece em recuperação, enquanto Vinicius Lira está fora pelo restante da temporada.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Sem Veríssimo, Cuca poderá recuar Willian Arão para a defesa ou apostar em João Ananias ao lado de Luan Peres. No setor ofensivo, Rollheiser, Gustavo Caballero e Gabriel Bontempo aparecem como alternativas para atuar próximos de Gabigol.

Confronto direto no Beira-Rio

O Santos inicia a rodada na 14ª colocação, com 29 pontos. A vitória sobre o Corinthians deu algum alívio, mas a distância para a zona de rebaixamento ainda é curta.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

O Internacional ocupa o 18º lugar, com 25 pontos, e precisa vencer para tentar deixar o Z-4. Um triunfo colorado igualaria os dois clubes em pontuação e aumentaria novamente a pressão sobre o Peixe.

O momento do time gaúcho é ainda mais delicado. Na quinta-feira, o Inter perdeu o Gre-Nal por 3 a 1 e foi eliminado da Copa do Brasil pelo Grêmio. A equipe também não vence há seis partidas e atravessa um período de forte cobrança sobre o trabalho de Paulo Pezzolano.

O treinador uruguaio está suspenso e não poderá permanecer no banco de reservas. O Colorado também não terá Victor Gabriel e Bernabéi, suspensos, além do goleiro Sergio Rochet, que continua tratando uma lesão nas costas.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Matheus Cunha deve permanecer no gol. Na defesa, Pezzolano vinha utilizando uma formação com três zagueiros, liberando os alas e aproximando Alan Patrick e Carbonero do homem mais avançado.

FICHA TÉCNICA

INTERNACIONAL X SANTOS

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

INTERNACIONAL - Matheus Cunha; Bruno Gomes, Mercado e Maripán; Vitinho, Villagra, Bruno Henrique e Matheus Bahia; Alan Patrick e Carbonero; Alerrandro. Técnico: Martín Varini (auxiliar)

SANTOS - Gabriel Brazão; Igor Vinícius, João Ananias, Luan Peres e Escobar; Willian Arão e Christian Oliva; Gabriel Bontempo, Arthur e Rollheiser; Gabigol. Técnico: Cuca.

ÁRBITRO - Alex Gomes Stefano (RJ)

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

DATA - 06/09 (Domingo)

HORÁRIO - 16h

TV - Globo e Premiere

LOCAL - Beira-Rio, em Porto Alegre (RS).