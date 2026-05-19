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SELEÇÃO BRASILEIRA

Sem Neymar e Endrick: editora atualizará álbum de figurinhas após convocação

Lista oficial da Seleção Brasileira incluiu atletas que não constavam no livro ilustrado e cortou outros cinco que já tinham cromos impressos

Escrito por Da Redação
Publicado em 19.05.2026, 17:54:02 Editado em 19.05.2026, 17:53:56
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Sem Neymar e Endrick: editora atualizará álbum de figurinhas após convocação
Autor Neymar não estava no álbum original - Foto: © Rafael Ribeiro/CBF

A editora Panini confirmou que lançará um pacote de atualização para o álbum oficial da Copa do Mundo de 2026 após o anúncio da lista oficial de convocados da Seleção Brasileira, realizado na última segunda-feira (18) pelo técnico Carlo Ancelotti. A medida será necessária porque a convocação definitiva incluiu oito jogadores que não estavam no livro ilustrado, como Neymar Jr., Igor Thiago, Rayan, Bremer e Endrick. Em contrapartida, cinco atletas que já possuíam figurinhas impressas na versão inicial do álbum — Bento, João Pedro, Éder Militão, Rodrygo e Estevão — ficaram de fora da lista do treinador italiano e deverão ser substituídos nos novos lotes.

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Mesmo com o anúncio do kit corretivo, cujo formato e data de lançamento ainda não foram detalhados pela empresa, alguns dos 26 convocados por Ancelotti fatalmente ficarão de fora do álbum. Isso ocorre devido à limitação física das páginas do livro estruturado pela Panini, que reserva apenas 20 espaços para cada uma das seleções nacionais, sendo um dedicado ao escudo da federação, outro para a foto do time posado e apenas 18 vagas para os jogadores.

Com a expansão da Copa do Mundo para 48 seleções nesta edição, que será sediada conjuntamente por Estados Unidos, Canadá e México, a coleção atual tornou-se a maior da história da editora. O álbum saltou de 670 cromos na edição de 2022 para um total de 980 figurinhas distribuídas em 112 páginas. Os preços dos livros ilustrados variam de R$ 24,90, na versão simples em brochura, a R$ 79,90 no modelo de capa dura especial, existindo ainda uma versão premium comercializada por R$ 359,90.

Na prática, o aumento no volume de seleções tornou a tarefa de completar a coleção consideravelmente mais cara para os torcedores. Como os envelopes fechados estão sendo vendidos por R$ 7, contendo sete unidades cada, o investimento mínimo para preencher todas as páginas superará a marca de R$ 1 mil. O cálculo financeiro considera um cenário ideal e estatisticamente improvável, no qual o colecionador consiga obter todas as 980 imagens sem comprar nenhuma unidade repetida ou realize a troca imediata de todos os cromos duplicados.

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