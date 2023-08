Sem Marcos Leonardo, Roma anuncia os meio-campistas Renato Sanches e Paredes, ex-PSG

A Roma ainda não desistiu oficialmente do atacante Marcos Leonardo, do Santos. Mas enquanto não convence o clube brasileiro a vender seu camisa 9, o clube do técnico José Mourinho vai se reforçando no meio-campo. Nesta quarta-feira, Renato Sanches e Leandro Paredes, que estavam no Paris Saint-Germain, foram oficializados por empréstimo.

A dupla desembarcou na Itália na terça-feira e trabalhou nas atividades desta quarta-feira antes de ser oficializada. Sanches é o novo camisa 20, enquanto Paredes assumiu a 16. Para contar com a dupla, a Roma fez um acordo com opção de compra do português ao fim do empréstimo de um ano. Já o argentino assinou por duas temporadas, com opção de ampliação até 2026.

Tratado como peça vital da seleção portuguesa, Sanchez viu a equipe nacional comemorar sua ida para a Itália. "A Roma tem um novo gladiador. Boa sorte, Renato Sanches", desejou a página da equipe nacional.

O jogador também celebrou o acordo. "Estou muito contente em chegar neste grande clube. O projeto da Roma me conquistou, e creio que jogar aqui é a opção ideal para mim", celebrou Renato Sanchez, que foi ovacionado pela torcida desde sua chegada na Itália e não escondeu a satisfação com tamanho apoio.

"Sentir o apoio da torcida é muito importante para qualquer jogador de futebol. No meu caso, o impacto que tive neste primeiro dia me fez perceber o quanto são apaixonados pelo clube. Isso vai me empurrar ainda mais para dar tudo para ganhar com esta camisa."

Paredes já defendeu a Roma e agora espera ficar em definitivo. "Voltar a Roma é sempre uma grande emoção. Agradeço à torcida pelas boas-vindas e ao clube por me trazer de volta ao clube. Aqui fui lançado na Europa. No ano passado, experimentei uma imensa alegria com a Copa do Mundo, agora quero continuar vencendo e estou convencido de que posso fazer isso com a Roma", afirmou Paredes.