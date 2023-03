Sem Marcos Leonardo, Odair Hellmann pode mudar esquema do Santos para 'decisão'

(via Agência Estado)

Rwan Seco e Raniel são os centroavantes à disposição de Odair Hellmann para a vaga de Marcos Leonardo, suspenso pelo terceiro cartão amarelo. Mas o treinador pode aproveitar o bom momento de outros jogadores e mudar o esquema, jogando a "decisão" por vaga às quartas do Paulistão com o Ituano sem um camisa 9 de ofício. A equipe titular fez reabilitação nesta terça-feira e começa a trabalhar forte para o duelo de Itu nesta quarta.

Autor de um dos gols do time do Santos nos 2 a 2 com o Corinthians, o meia-atacante Lucas Barbosa é quem sai em vantagem na briga pela vaga. Ele atuou no clássico da Vila Belmiro apenas por causa da lesão muscular de última hora de Ângelo. O jovem deve retornar para a partida de domingo.

Outra opção de Odair seria reforçar o meio-campo com a entrada de Ivonei, mantendo Lucas Barbosa na frente e deixando Ângelo como opção no banco de reservas. Esta escalação, porém, reforçaria a marcação, mas enfraqueceria o setor ofensivo. E apenas a vitória interessa ao Santos, que chega à rodada final do Paulistão não dependendo de suas próprias forças para avançar às quartas de final após dois anos seguidos de vexames.

Com 14 pontos e três vitórias, o Santos não chega ao líder da chave, o Red Bull Bragantino, que tem três pontos a mais e cinco triunfos, o primeiro critério de desempate. A briga, portanto, fica com o Botafogo, de quem é superado apenas pelas vitórias. O time de Ribeirão Preto tem uma a mais.

Um empate até serve para a equipe da Baixada, mas teria de torcer para o Botafogo ser superado em seus domínios pelo São Paulo. Odair Hellmann está confiante, mas acredita que a vaga só virá caso o time some os três pontos diante de um rival ameaçado pelo rebaixamento e que deve se expor.

Com espaço para contragolpear em Itu, ele acredita que necessita de nomes de velocidade, por isso a opção com Ângelo, Lucas Barbosa e Mendoza parece a mais propícia. Lucas Braga, também nome de beirada, corre por fora. Marcos Leonardo levou amarelo por reclamação.