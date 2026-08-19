Sem Magic Paula, Hortência é indicada pela Fiba a prêmio de maior atleta das Copas do Mundo

A ex-jogadora de basquete Hortência está na liderança de uma votação popular aberta pela Federação Internacional de Basquete para eleger a maior jogadora da história das Copas do Mundo. Das nove participantes, a brasileira é a única representante do país. Magic Paula ficou de fora.

Esta é a segunda vez que a federação faz uma votação do tipo, com a primeira sendo em 2018, onde a brasileira também foi indicada e levou a melhor com uma vantagem de 85%. Votação encontra-se no site da Fiba.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

Além de possuir o recorde de pontos da história da Seleção Brasileira com 3.160 pontos em 127 partidas oficiais, Hortência foi campeã mundial em 1994, no inédito título do Brasil no torneio que ocorreu na Austrália, derrotando os Estados Unidos na semifinal e a China na decisão.

Nos Jogos Olímpicos, foi medalhista de prata em Atlanta, no ano de 1996, competição que marcou a despedida de sua carreira na seleção.

Ao lado de Magic Paula, formou uma parceria emblemática do basquete no Brasil. Ambas entraram para o Hall da Fama da Fiba - com Hortência em 2005 e Paula em 2013.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Outras lendas do basquete foram indicadas para o prêmio, sendo cinco estadunidenses, duas australianas e uma ex-atleta da extinta União Soviética.

CONFIRA AS INDICADAS:

Hortência Marcari (BRA)

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Lauren Jackson (AUS)

Uljana Semjonova (LT)

Sue Bird (EUA)

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Penny Taylor (AUS)

Diana Taurasi (EUA)

Lisa Leslie (EUA)

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Maya Moore (EUA)

Breanna Stewart (EUA)