Sem Leal, Renan convoca jovens Arthur e Thiery para Liga das Nações de vôlei

Sem poder contar com Leal no início da Liga das Nações, o técnico Renan Dal Zotto acelerou o processo de renovação na seleção brasileira masculina de vôlei. Nesta sexta-feira, ele convocou mais dois jovens para compor a equipe que estreará na competição, em junho, no Canadá.

Trata-se do ponteiro Arthur Bento e do central Thiery. O primeiro, de apenas 18 anos, foi campeão do Campeonato Brasileiro Interclubes (CBI) sub-19 pelo Minas Tênis Clube. Thierry, por sua vez, tem 19 anos e conquistou o título do CBI sub-21 pelo Sesi-SP. Antes, Renan já havia convocado pela primeira vez o central/oposto Judson, de 25, que foi destaque da Superliga.

Os jovens atletas vão atuar ao lado de figuras experientes, como Bruninho, Lucão e Lucarelli, todos campeões olímpicos nos Jogos do Rio-2016. E vão compensar, em parte, as ausências de Leal, que pediu para ficar fora do início da competição por questões pessoais, e Wallace, que voltou à seleção no ano passado, mas não poderá jogar por conta da suspensão aplicada pelo Comitê Olímpico do Brasil (COB).

"O processo de renovação da seleção brasileira é constante, e uma competição longa como a Liga das Nações nos proporciona esse tipo de situação. Essa mescla de experiência e juventude é muito importante para a formação da equipe. Nesse primeiro momento vamos ter a ausência do Leal. Conversamos, e ele vai precisar de um tempo para resolver questões pessoais. Estamos em contato e contamos com ele para a sequência da competição", explicou Renan.

A lista inicial de convocados da seleção tem os levantadores Bruninho, Cachopa e Matheus Brasília; os ponteiros Adriano, Arthur Bento, Honorato, Lucarelli, Vaccari e Victor Birigüi; os opostos Abouba, Alan, Darlan e Felipe Roque; os centrais Flavio, Judson, Lucão, Otávio e Thiery; e os líberos Alê Elias, Maique e Thales.

A primeira semana da Liga das Nações será disputada na cidade canadense de Ottawa, entre os dias 7 e 11 de junho. O Brasil estreará contra a Alemanha no dia 7, às 21 horas (de Brasília). Depois os adversários serão Argentina (dia 8), Cuba (10) e Estados Unidos (11).