Sem jogos da Copa, amistosos movimentam o futebol nesta quarta (08)

Mundial faz pausa antes das quartas de final, mas Flamengo e Fluminense entram em campo em amistosos nesta quarta-feira

A Copa do Mundo de 2026 faz uma breve pausa nesta quarta-feira (08), para o descanso e recuperação das seleções que se preparam para o início das quartas de final na quinta-feira (09). No entanto, o torcedor brasileiro não vai ficar sem futebol.

Aproveitando o período de intertemporada, grandes equipes cariocas entram em campo em partidas amistosas.

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Confira a agenda exclusiva do dia:

📅 Lausanne-Sport x Flamengo

Competição: Amistoso (Troféu do Algarve)

Local: Estádio Algarve, Portugal

Este será o segundo compromisso do Rubro-Negro em terras portuguesas durante a pausa do calendário nacional para o Mundial. A equipe carioca utiliza o torneio amistoso para manter o ritmo de jogo e testar variações táticas.

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📅 Fluminense x Nova Iguaçu

Horário: 20h30 (horário de Brasília)

Local: Estádio do Maracanã, Rio de Janeiro

O grande atrativo da noite no Maracanã será a estreia do atacante Hulk vestindo a camisa tricolor. O amistoso serve de preparação para o restante da temporada e promete atrair as atenções dos torcedores para acompanhar os primeiros passos do novo reforço.