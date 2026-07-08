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Sem jogos da Copa, amistosos movimentam o futebol nesta quarta (08)

Mundial faz pausa antes das quartas de final, mas Flamengo e Fluminense entram em campo em amistosos nesta quarta-feira

Escrito por Da Redação
Publicado em 08.07.2026, 07:30:04 Editado em 07.07.2026, 15:48:43
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Sem jogos da Copa, amistosos movimentam o futebol nesta quarta (08)
Autor O torcedor brasileiro não vai ficar sem futebol nesta quarta - Foto: Reprodução/Instagram @flamengo

A Copa do Mundo de 2026 faz uma breve pausa nesta quarta-feira (08), para o descanso e recuperação das seleções que se preparam para o início das quartas de final na quinta-feira (09). No entanto, o torcedor brasileiro não vai ficar sem futebol.

Aproveitando o período de intertemporada, grandes equipes cariocas entram em campo em partidas amistosas.

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Confira a agenda exclusiva do dia:

📅 Lausanne-Sport x Flamengo
Competição: Amistoso (Troféu do Algarve)
Local: Estádio Algarve, Portugal

Este será o segundo compromisso do Rubro-Negro em terras portuguesas durante a pausa do calendário nacional para o Mundial. A equipe carioca utiliza o torneio amistoso para manter o ritmo de jogo e testar variações táticas.

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📅 Fluminense x Nova Iguaçu
Horário: 20h30 (horário de Brasília)
Local: Estádio do Maracanã, Rio de Janeiro

O grande atrativo da noite no Maracanã será a estreia do atacante Hulk vestindo a camisa tricolor. O amistoso serve de preparação para o restante da temporada e promete atrair as atenções dos torcedores para acompanhar os primeiros passos do novo reforço.

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amistosos Copa do Mundo Flamengo fluminense Futebol
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