Sem jogar desde julho, Federer confirma presença em torneio na Suíça

Da Redação

Sem entrar em quadra para um jogo oficial desde julho do ano passado, Roger Federer confirmou nesta terça-feira seu primeiro torneio na atual temporada. O tenista suíço vai disputar o Torneio da Basileia, de nível ATP 500, diante dos seus compatriotas, no fim de outubro deste ano.

continua após publicidade .

A presença do ex-número 1 do mundo foi anunciada pela organização do torneio suíço. Em contato com a agência de notícias The Associated Press, o empresário do atleta, Tony Godsick, confirmou os planos do suíço de fazer seu retorno na reta final da temporada. Atual 41º do ranking, Federer entrará na competição com ranking protegido, podendo ser cabeça de chave na quadra dura e coberta da Basileia.

O agente, no entanto, evitou confirmar a presença do veterano em outros torneios, mais cedo, no calendário. Apesar disso, já se sabe que o suíço pretende entrar em quadra na Laver Cup deste ano, no fim de setembro. O torneio, que tem o próprio tenista como um dos seus organizadores, será disputado em Londres.

continua após publicidade .

Se ele não puder jogar, é possível que seu retorno oficial ao circuito seja mesmo na Basileia, onde já conquistou dez títulos, no dia 25 de outubro. Até lá, o experiente jogador já terá completado 41 anos de idade.

Ele não joga uma partida oficial desde o início de julho do ano passado, quando foi surpreendido pelo polonês Hubert Hurkacz nas quartas de final de Wimbledon. No total, ele disputou apenas cinco competições em 2021 e 13 jogos disputados (nove vitórias e quatro derrotas). Seu melhor resultado foi a campanha no Grand Slam britânico.

O tenista suíço vem enfrentando seguidos problemas físicos no joelho direito desde o início da pandemia de covid-19. Desde 2020, já foram três cirurgias no mesmo local. Inicialmente, seu plano era voltar em Wimbledon, em junho deste ano. Mas, em novembro de 2021, ele avisou que já descartara o Grand Slam britânico e projetava retornar somente no segundo semestre deste ano.

Enquanto esteve ausente do circuito, Federer viu seus principais rivais, o espanhol Rafael Nadal e o sérvio Novak Djokovic, evoluírem nos números e estatísticas. Djokovic, atual líder do ranking, alcançou os mesmos 20 títulos de Grand Slam do suíço. E Nadal superou esta marca, ao vencer o Aberto da Austrália deste ano, atingindo os 21 troféus e tornando-se o novo recordista de títulos deste nível.