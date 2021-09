Sem Haaland, Dortmund perde e é ultrapassado pelo Leverkusen; RB Leipzig goleia

Da Redação

O Borussia Dortmund entrou em campo neste sábado sem o artilheiro norueguês Erling Haaland, poupado em razão de dores musculares, e perdeu por 1 a 0 para o Borussia Mönchengladbach, em jogo válido pela sexta rodada do Campeonato Alemão, na casa do adversário. O resultado foi bom para o Bayer Leverkusen, que deixou o clube aurinegro para trás, junto com o também derrotado Wolfsburg, para assumir a vice-liderança.

continua após publicidade .

Terceiro colocado no início da rodada, o Borussia Dortmund buscava a quarta vitória seguida para seguir perto do líder invicto Bayern de Munique, mas sentiu falta de Haaland e não conseguiu balançar a rede. Assim, o gol solitário marcado por Zakaria aos 37 minutos de jogo foi o suficiente para construir a vitória do Mönchengladbach, até porque o time da casa teve vantagem numérica durante todo o segundo tempo, já que Dahoud foi expulso no final da etapa inicial.

A derrota jogou a equipe comandada por Marco Rose, estacionada nos 12 pontos, da terceira para a quarta colocação. O responsável pela queda na tabela de classificação foi o Bayern Leverkusen, que subiu para o segundo lugar, com 13, ao vencer o Mainz por 1 a 0, com gol marcado por Wirtz, na BayArena. O atacante brasileiro Paulinho começou no banco de reservas e apenas nos minutos finais.

continua após publicidade .

Já o Wolfsburg, até então vice-líder e invicto, caiu para o terceiro lugar, também com 13 pontos, mas em desvantagem no saldo de gols, após derrota por 3 a 1 para o Hoffenheim, nono colocado com oito. O Wolfsburg saiu na frente com Baku, mas Kramaric empatou e Baumgartner virou para os adversários, antes de Kaderabek fechar o placar.

Em outra partida deste sábado, o atual vice-campeão RB Leipzig encerrou uma série de três jogos sem vitória com uma goleada por 6 a 0 sobre o Hertha Berlin, resultado que traz alívio ao time da Red Bull, 10.º colocado com sete pontos. Os gols foram marcados por Nkunku (duas vezes), Poulsen, Mukiele, Forsberg e Haidara.

O dia de rodada ainda contou com uma vitória por 1 a 0 do Union Berlin sobre o Arminia Bielefeld, com gol de Behrens, e um empate por 1 a 1 entre Eintracht Frankfurt e Colônia. O colombiano Rafel Borré, destaque jogando pelo River Plate nos últimos anos, marcou seu primeiro gol pelo time de Frankfurt, que o contratou nesta temporada. Ele garantiu o empate após Skhiri abrir o placar para os adversários.