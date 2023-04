Sem Haaland, City leva susto, mas goleia Liverpool de virada no Campeonato Inglês

(via Agência Estado)

Mesmo jogando sem o norueguês Haaland, o Manchester City não tomou conhecimento do Liverpool na manhã deste sábado, e goleou o rival por 4 a 1, de virada, pelo Campeonato Inglês. Depois de um primeiro tempo equilibrado, quando a partida terminou empatada em 1 a 1, o time do técnico Pep Guardiola liquidou o jogo ao marcar três vezes em menos de meia hora.

O resultado coloca o City com 64 pontos e na vice-liderança da competição. Já o Liverpool, que tenta chegar à zona de classificação para a Liga dos Campeões do ano que vem, segue estacionado nos 42 pontos.

Os gols da vitória foram marcados por Álvarez, De Bruyne, Gündogan e Grealish. O egípcio Salah, marcou o gol de honra da equipe visitante. Pelo Inglês, o próximo compromisso do City é nesta sexta, quando visita o Southampton. No dia seguinte, o Liverpool tem outra parada dura: recebe o líder Arsenal.

O City entrou em campo com um sensível desfalque: Haaland acabou de fora do compromisso por causa de uma lesão na virilha. Sem seu principal goleador, Guardiola colocou Julián Alvarez como referência no ataque. Jogando diante da sua torcida, a estratégia foi tentar pressionar o rival na saída de bola a fim de provocar um erro no setor defensivo.

Apesar do volume de jogo e das chances criadas, quem acabou saindo na frente foi o Liverpool. Em rápido contra-ataque, Diogo Jota escapou e partiu para a jogada individual. A sobra acabou ficando com Salah, que bateu de primeira e abriu o placar aos 16 minutos.

O gol sofrido não alterou a maneira de o time de Pep Guardiola atuar. Aos 22 minutos, Mahrez perdeu oportunidade incrível após errar o alvo. Acuado, o Liverpool passou a ter problemas defensivos e o empate acabou acontecendo aos 26 minutos. Em uma trama que contou com a participação De Bruyne, Mahrez, Gündogan e Grealish, coube a Julián Álvarez finalizar a jogada e empatar a partida.

A igualdade no marcador acabou diminuindo o ritmo do confronto. O City se preocupou em ter o controle da bola enquanto o Liverpool apostou nos contra-ataques. Sem movimentação no placar, a etapa inicial acabou terminando mesmo sem vencedor.

Na volta do intervalo, o Manchester City chamou o duelo para si e definiu a vitória com menos de meia hora de segundo tempo. No primeiro minuto, Julián Álvarez lançou Mahrez na direita. Sem marcação, ele cruzou na medida para De Bruyne virar a partida: 2 a 1.

O Liverpool mal teve tempo para assimilar o baque e acabou sendo novamente castigado. Alvarez foi para a finalização, mas acabou travado. Gündogan pegou o rebote e estufou a rede para fazer 3 a 1 com menos de dez minutos.

Com amplo domínio da partida, o City transformou a vitória em goleada aos 28 minutos. De Bruyne foi na linha de fundo e fez um cruzamento rasteiro para Grealish completar de primeira e anotar 4 a 1 na partida. Com a vitória sob controle, o Manchester passou a cadenciar o ritmo. Mesmo assim, ainda conseguiu criar boas chances. Acuado e sem poder de reação, o Liverpool se fechou no final à espera do encerramento do confronto.