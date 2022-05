Sem fechar com treinador, Guarani viaja para Muriaé com interino

Da Redação

Sem conseguir fechar com um novo treinador para o lugar de Daniel Paulista, o Guarani será comandado mais uma vez de forma interina por Ben-Hur Moreira, auxiliar-técnico fixo do clube.

A diretoria não confirma e passa confiança a Ben-Hur Moreira, mas está no mercado em busca de um treinador desde a demissão de Daniel Paulista, na semana passada. Ex-Ponte Preta, Jorginho foi procurado, mas não chegou a um acordo. Agora, o nome da vez é Matheus Costa, com passagens por Paraná e Operário-PR.

Como as partes ainda não chegaram a um acordo, o Guarani será comandado por Ben-Hur Moreira na partida deste sábado, contra o Tombense, em Muriaé (MG), pela sétima rodada da Série B do Campeonato Brasileiro.

O treinador interino vai precisar quebrar a cabeça para escalar o Guarani. O lateral-direito Diogo Mateus e o volante Leandro Vilela estão suspensos pelo terceiro cartão amarelo recebido no dérbi, enquanto o zagueiro João Victor e o volante Eduardo Person se machucaram contra a Ponte Preta.

Os quatro foram titulares no empate sem gols no último sábado e se juntam ao lateral-direito Matheus Ludke, o zagueiro Leandro Castán e o volante Rodrigo Andrade, que continuam em tratamento no departamento médico.

Ben-Hur Moreira ainda vai comandar uma atividade em Muriaé (MG) nesta sexta-feira, mas deve escalar o Guarani com: Maurício Kozlinski; Lucas Ramon, Ronaldo Alves, Derlan e Matheus Pereira; Madison, Silas e Giovanni Augusto; Júlio César, Bruno José e Nicolas Careca.