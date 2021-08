Sem erros, Yuri Mansur garante vaga na final do individual do hipismo em Tóquio

Da Redação

O cavaleiro Yuri Mansur será o representante do Brasil na final individual dos saltos no hipismo nos Jogos Olímpicos de Tóquio-2020. Nesta terça-feira, ele zerou o percurso no Equestrian Park e garantiu a vaga na briga por medalhas. A final está marcada para esta quarta, às 7 horas (de Brasília). O outro brasileiro na prova, Marlon Zanotelli, cometeu uma falta e por pouco também não se classificou - ficou em 32.º lugar. Somente os 30 melhores conjuntos, dos 73 participantes, avançavam para a decisão.

"Foi muito bom, tive tranquilidade no percurso. A única dúvida que eu tinha era no triplo e tomei a decisão certa. Meu cavalo (QH Alfons Santo Antonio) saltou bem em todo o percurso. Ele estava assustado quando fui perto do primeiro obstáculo. Ele é um cavalo sensível só que é muito valente e dá o máximo dele sempre", disse Yuri, 37.º cavaleiro a competir.

Por decisão da equipe técnica do hipismo brasileiro, somente dois cavaleiros foram inscritos na disputa individual. Como a competição por equipes passou para depois da individual, além de ter mudado o formato, os cavaleiros Rodrigo Pessoa, com Carlitos Way, e Pedro Veniss, com Quabri de Lisle, foram poupados. O qualificatório da disputa por equipes está marcado para esta sexta-feira e a final, no sábado.

Pela primeira vez na prova de saltos do hipismo em Jogos Olímpicos, as equipes contam com quatro atletas, sendo três titulares e um reserva. Este último pode ser escalado ainda após o início da competição. Na disputa por equipes, no novo formato, não haverá descarte, ou seja, serão computados os três resultados. Anteriormente entravam quatro conjuntos e a cada rodada havia o descarte do pior resultado.