Sem emplacar na audiência, Band encerra programa esportivo de Craque Neto

Competição com programa de Galvão Bueno no SBT e entrega prejudicada pela grade religiosa pesaram na decisão pelo fim da atração

A Rede Bandeirantes decidiu encerrar o programa esportivo "Apito Final", apresentado pelo ex-jogador Craque Neto, cuja última edição foi ao ar na noite desta segunda-feira (9). De acordo com informações do colunista Flávio Ricco, do portal Leo Dias, o cancelamento definitivo da atração ocorre após pouco mais de três anos de exibição, motivado pelos baixos índices de audiência e pela dificuldade comercial de consolidar o formato na grade noturna da emissora.

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O fim da atração esportiva, no entanto, não se baseou apenas na audiência. O desgaste pessoal de Craque Neto também foi um fator determinante para o desfecho, visto que o apresentador já sinalizava o desejo de deixar o comando do programa. Atualmente, o ex-jogador mantém uma rotina intensa de trabalho, conciliando a apresentação diária do "Os Donos da Bola", de segunda a sexta-feira, com seus compromissos fixos no rádio.

No aspecto competitivo, o "Apito Final" enfrentou diversos obstáculos que engessaram seu crescimento na TV aberta. Nos bastidores, a avaliação é de que a entrega de audiência vinda da programação religiosa, exibida durante parte da faixa nobre da Band, prejudicava o desempenho da atração. Somado a isso, o esportivo encontrou forte resistência na concorrência direta com o "Galvão FC", programa comandado por Galvão Bueno no SBT, chegando a perder telespectadores em algumas ocasiões até mesmo para a RedeTV!.

A trajetória do programa foi marcada por tentativas de reestruturação. O formato estreou originalmente em julho de 2023 e era transmitido aos domingos. Em fevereiro de 2026, visando reverter os maus resultados e buscar um novo público, a emissora promoveu uma grande reformulação, transferindo o esportivo para as noites de segunda-feira, às 22h30. A mudança estratégica, porém, não foi suficiente para alavancar os números e garantir a sobrevivência do projeto na televisão.