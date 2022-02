Sem Embiid, 76ers contam com jogo inspirado de Tyrese Maxey para bater Grizzlies

Da Redação

Em jogo emocionante decidido apenas na prorrogação, o Philadelphia 76ers, sem o pivô camaronês Joel Embiid, contou com atuações inspiradas de Tyrese Maxey e Tobias Harris para bater o Memphis Grizzlies por 122 a 119, no ginásio Wells Fargo Center, na Filadélfia, pela rodada de segunda-feira da temporada regular da NBA.

Pelos 76ers, Maxey foi o cestinha do time com 33 pontos, além de oito assistências e quatro tocos. Tobias Harris anotou 31 pontos e Andre Drummond conseguiu um "double-double" (dois dígitos em dois fundamentos) de 16 pontos e incríveis 23 rebotes, sendo 10 só ofensivos. Embiid foi poupado pela comissão técnica.

Nos Grizzlies, Ja Morant engatou no segundo tempo e foi o cestinha da partida com 37 pontos, seguido de perto por Desmond Bane, com 34 e cinco bolas triplas. Jaren Jackson Jr. fechou o trio de dígitos duplos do time de Memphis com 18 pontos.

Os 76ers (31-19) chegaram ao quinto triunfo consecutivo, terceira melhor marca da liga atrás de Phoenix Suns e Golden State Warriors, e ficam a 0,5 jogo atrás do Miami Heat na segunda colocação da Conferência Leste. Os Grizzlies (35-18) tiveram sua sequência de três triunfos seguidos quebrada, mas permanecem na terceira posição do Oeste.

Em Boston, o Boston Celtics recebeu o Miami Heat, no ginásio TD Garden, e venceu pelo placar de 122 a 92. O time da casa, aproveitando o cansaço dos adversários (que vieram de três prorrogações no último jogo), liderou o duelo desde o começo, venceu a quarta partida nas últimas cinco e se manteve na nona colocação do Leste.

Para os donos da casa, destaque para Jaylen Brown, com 29 pontos, e para Jayson Tatum, com 20 pontos, 12 rebotes e cinco assistências. O veterano Al Horford ainda contribuiu com 14 pontos e nove rebotes.

Para o Heat, que não contou com os titulares Jimmy Butler, Kyle Lowry e P.J. Tucker, destaque para Max Strus, que terminou a partida com 27 pontos, e para Caleb Martin, com 14 pontos. Com a derrota, a equipe de Miami caiu para a segunda colocação no Leste, sendo superada pelo Chicago Bulls.

Confira a rodada de segunda-feira da NBA:

Cleveland Cavaliers 93 x 90 New Orleans Pelicans

Indiana Pacers 122 x 116 Los Angeles Clippers

Philadelphia 76ers 122 x 119 Memphis Grizzlies

Boston Celtics 122 x 92 Miami Heat

New York Knicks 116 x 96 Sacramento Kings

Atlanta Hawks 100 x 106 Toronto Raptors

Houston Rockets 108 x 122 Golden State Warriors

Oklahoma City Thunder 98 x 81 Portland Trail Blazers

Confira a rodada de terça-feira da NBA:

Detroit Pistons x New Orleans Pelicans

Milwaukee Bucks x Washington Wizards

Toronto Raptors x Miami Heat

Chicago Bulls x Orlando Magic

Minnesota Timberwolves x Denver Nuggets

San Antonio Spurs x Golden State Warriors

Phoenix Suns x Brooklyn Nets