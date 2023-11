Sem dores no joelho, Cássio trabalha forte para reforçar o Corinthians diante do Bahia

No trabalho que finalizou a semana de treinos no Corinthians, o técnico Mano Menezes usou a atividade de campo para fazer ajustes no time que enfrenta o Bahia na retomada do Campeonato Brasileiro após a paralisação da Data Fifa. Mostrando estar recuperado das dores no joelho, o goleiro Cássio, participou de toda a movimentação no CT e reforça a equipe na competição.

Com 691 jogos com a camisa do clube, ele é peça fundamental para ajudar a garantir a estabilidade do sistema defensivo nesta reta final de competição. Cássio sofreu uma luxação no local e aproveitou a semana para fazer tratamento intensivo.

O treinador separou o elenco em três grupos e orientou os atletas na ocupação dos espaços e também ensaiou algumas ações ofensivas e posicionamento quando não estiver com a posse da bola.

Poupado de algumas atividades nesta semana, o meia Renato Augusto participou do treino. Ele é o principal organizador desta equipe e vem trabalhando para estar presente no máximo de partidas possíveis nesta reta final da competição.

Bruno Méndez e Caetano, suspensos, desfalcam o Corinthians no duelo com o Bahia. O volante Fausto Vera, que não participou da atividade de campo, vem trabalhando para ficar à disposição do treinador.

Com 44 pontos e na 11ª colocação, o Corinthians quer aproveitar o fator casa para ganhar mais três pontos e, assim, afastar de vez o risco do rebaixamento no Campeonato Brasileiro. A situação do Bahia é ainda mais complicada. O time tem 38 pontos e ocupa o 16º lugar.