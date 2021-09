Sem conjuntivite, Luciano reforça São Paulo; Igor Vinícius tem lesão na retina

Da Redação

O atacante Luciano evoluiu do processo de inflamação ocular que o tirou do jogo contra o América-MG e pode voltar à equipe diante do Atlético-MG, sábado, às 21 horas, novamente no Morumbi. Por outro lado, o técnico Hernán Crespo seguirá sem o lateral-direito Igor Vinícius. Com um trauma no olho, o jogador está impossibilitado até de participar dos treinamentos.

continua após publicidade .

Igor sofreu um grave choque com defensor do Atlético-GO no fim de semana passado, pelo Brasileirão, e acabou substituído com o olho bastante roxo. Exames iniciais oftálmicos e neurológicos não haviam constatado nada grave, mas o jogador foi reavaliado e uma lesão na retina acabou diagnosticada.

Por recomendação médica, o lateral fica impossibilitado de fazer atividades com impacto ou contato. O São Paulo não informa o tempo de recuperação, avaliações diárias serão feitas, mas há a possibilidade de ele perder outros dois jogos além do confronto com o Atlético-MG: Chapecoense, dia 2, e o clássico com o Santos, no dia 7.

continua após publicidade .

A ausência do titular e também de Orejuela, ainda em recuperação física, deve mais uma vez deixar o uruguaio Gabriel Neves fora dos relacionados em um jogo do Brasileirão. Sem outras opções para a lateral, Crespo terá de manter o paraguaio Galeano improvisado no setor. Arboleda, Rigoni, Calleri e Benítez seriam os outros estrangeiros utilizados pelo treinador, repetindo a opção diante do América-MG.

Diante do América, Luciano fez muita falta e o ataque são-paulino pouco produziu. Pablo quase não tocou na bola e Calleri sofreu com a falta de ritmo ao entrar no fim da segunda etapa, o que gerou cobranças ao treinador. Para alívio de Crespo, não foi diagnosticada uma conjuntivite no atacante, ele deve treinar nesta sexta-feira e, se tudo correr bem, fica à disposição para o embate cm o líder Atlético-MG.

Benítez, mais uma vez sem sair do banco de reservas, usou as redes sociais para mostrar que segue otimista em defender e ajudar o São Paulo em campo. "Não desanime", postou o meia argentino, grande mistério por ser relacionado e não disputar as partidas, mesmo o São Paulo carente de armadores.