Sem chances de acesso, Guarani pode ter time alternativo na última rodada da Série B

Depois de perder para o já rebaixado ABC, por 3 a 2, em casa, no estádio Brinco de Ouro, no último fim de semana, o Guarani deu adeus às chances de acesso na Série B do Campeonato Brasileiro. Por isso, o técnico Umberto Louzer e o conselho de administração do clube estão estudando a possibilidade de mandar um time alternativo à campo na última rodada.

No próximo sábado, o time paulista se despede da Série B em visita ao Atlético-GO, que briga pelo acesso, no estádio Antônio Accioly, em Goiânia (GO), às 17h. Mas a decisão de mandar jogadores que não receberam muitas oportunidades durante a competição a campo será tomada após uma reunião com todo o elenco.

Caso fique decidido que o time campineiro irá encerrar sua participação com força máxima, algumas mudanças serão feitas, por conta de desfalques e retornos. O volante Matheus Bueno e o atacante Derek receberam o terceiro amarelo na partida contra o ABC e são baixas certas.

Por outro lado, o lateral-esquerdo Mayk e o meia-atacante Bruninho estão de volta após cumprirem suspensão. Atualmente, o Guarani é décimo colocado da Série B com 57 pontos.