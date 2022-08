Sem brilho de brasileiros, Liverpool tropeça em sua estreia no Campeonato Inglês

(via Agência Estado)

Em um jogo de quatro gols, o Liverpool ficou no empate com o Fulham em 2 a 2 neste sábado, marcando a sua estreia no Campeonato Inglês. O atual campeão da Supercopa da Inglaterra esteve duas vezes atrás no placar. Os brasileiros Thiago Alcântara, Roberto Firmino e Fabinho tiveram atuações discretas e foram substituídos no início do segundo tempo.

O destaque brasileiro na partida ficou por conta de Andreas Pereira, ex-Flamengo. Ele foi o principal articulador da equipe do Fulham e, ao ser substituído no final da partida, foi aplaudido pela torcida.

O sérvio Mitrovic fez os dois gols do time mandante. Já para o Liverpool marcaram Darwin Núñez e Salah.

O Liverpool saiu na frente com Luís Díaz, mas o tento foi invalidado por impedimento. O único gol do primeiro tempo surgiu em roubada de bola de Andreas Pereira. Kebano subiu pela direita e tocou para Tete cruzar na medida para Mitrovic fazer 1 a 0, aos 32 minutos. Alisson ainda tocou na bola, mas não evitou o gol dos donos da casa.

O início da segunda etapa marcou a substituição de três jogadores brasileiros do Liverpool. Thiago Alcântara, filho do tetracampeão Mazinho, se machucou e não conseguiu seguir. Já Roberto Firmino e Fabinho deram lugar a Darwin Núñez e Milner.

As mudanças tornaram o time de Jürgen Klopp mais ofensivo. Aos 18 minutos, Salah cruzou da direita e Darwin Núñez, de letra, deixou tudo igual: 1 a 1.

O Liverpool se lançou à frente em busca da virada, mas quem fez a diferença foi novamente o sérvio Mitrovic. Derrubado na área por Van Dijk, o centroavante do Fulham cobrou a penalidade no cantinho e marcou o seu segundo gol na partida.

O jogo seguiu em ritmo intenso e o oportunismo de Salah acabou fazendo a diferença. Ele recebeu assistência de Darwin Núñez bateu firme e garantiu o empate do Liverpool na sua estreia no Inglês.