Seleções sub-21 de Israel e Polônia fazem protesto e deixam de jogar 1º minuto de jogo

As seleções sub-21 de Israel e Polônia promoveram, neste sábado, um protesto endereçado à Uefa em um jogo válido por um torneio eliminatório da categoria na cidade de Lódz, no país polonês. O ato foi realizado em função da recusa da entidade e autorizar um minuto de silêncio em homenagem às vítimas da guerra na Faixa de Gaza.

Ao contrário do que aconteceu nas partidas das categorias profissionais, a entidade não apresentou nenhuma explicação oficial para a sua decisão de não concordar com a pausa simbólica do confronto.

Após receber a bola, o jogador israelita parou e seu gesto foi acompanhado pelos demais atletas no campo de jogo nos primeiros segundos da partida. Apesar da polêmica inicial, a partida transcorreu sem problemas.

Os poloneses venceram o jogo por 2 a 1 a atitude deixou em aberto este confronto bélico que tem suscitado debates sobre a relação do esporte e as manifestações de solidariedade no âmbito de eventos de natureza política e social.