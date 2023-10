Seleções femininas de basquete e handebol do Brasil ganham medalha de ouro no Pan de Santiago

As seleções femininas de basquete e handebol do Brasil ganharam, neste domingo, a medalha de ouro no Pan de Santiago. O tênis também subiu no lugar mais alto do pódio com Laura Pigossi, enquanto a equipe de tênis de mesa garantiu vaga na semifinais nas três disputas de duplas.

O handebol feminino conquistou o sétimo título pan-americano consecutivo, ao derrotar a Argentina por 30 a 18. O jogo começou com atraso por causa de goteiras no ginásio.

Adriana, mais conhecida por Doce, aniversariante do dia (33 anos, foi a maior pontuadora brasileira com 10 gols, juntamente com Francielle Rocha.

A seleção do Paraguai ficou com a medalha de bronze, ao derrotar o Chile por 23 a 20. A paraguaia Fernanda Insfran foi a maior anotadora da partida, com dez gols. Valeska Lovera marcou nove para o Chile.

No basquete feminino, o Brasil conquistou o ouro, ao vencer a Colômbia por 50 a 40, em um jogo muito fraco tecnicamente. Erika, com 13 pontos, foi a cestinha da partida. Leila marcou dez.

Na disputa do terceiro lugar, a Argentina bateu Cuba por 75 a 66. A cubana Anisleidy e a argentina Camila Suárez foram as cestinhas com 27 pontos cada.

TÊNIS

A tenista Laura Pigossi conquistou a sua segunda medalha de ouro nos Jogos Pan-Americanos de Santiago, neste domingo, ao derrotar, na final de simples, a argentina Lourdes Corle, por 2 Setta s 0, com parciais de 6/2 e 6/3. Laura já havia subido no lugar mais alto do pódio nas duplas femininas, ao lado de Luisa Stefani.

O tênis conquistou mais um lugar no pódio na chave de simples, com Thiago Monteiro, que derrotou o compatriota Gustavo Heide, após dura disputa, em três sets: 1/6, 6/3 e 7/6 (7/5).

TÊNIS DE MESA

A equipe brasileira de tênis de mesa se classificou para as três semifinais de duplas da modalidade. No masculino, Hugo Borges e Vitor Ishiy derrotaram nas quartas de final os canadenses Simeon Martin e Edward Ly por 4 a 2.

Pelo mesmo placar, Giulia Takahashi e Bruna Takahashi eliminaram as cubanas Estela Crespo e Daniela Fonseca nas duplas femininas.

Já nas duplas mistas, a vitória de Bruna Takahashi e Vitor Ishiy foi por 4 a 1 sobre os americanos Jishan Liang e Ann Lily Zhang.