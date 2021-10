Seleção uruguaia confirma lesão e Arrascaeta não enfrentará o Brasil

Da Redação

A seleção do Uruguai confirmou, nesta sexta-feira, que Giorgian De Arrascaeta, meia do Flamengo, sofreu uma lesão e não poderá jogar os compromissos da equipe nos dias 10 e 14 deste mês, contra Argentina e Brasil, respectivamente. As partidas serão válidas pelas Eliminatórias Sul-Americanas da Copa do Mundo de 2022.

continua após publicidade .

Além do camisa 10, o Uruguai também perdeu José Giménez, zagueiro de 26 anos que defende o Atlético de Madrid. Os dois atletas se machucaram durante o confronto com a Colômbia, na última quinta-feira, que terminou em 0 a 0. O tempo de recuperação de ambos não foi divulgado.

"O Departamento Médico da AUF comunica que os jogadores José María Giménez e Giorgian De Arrascaeta, no confronto disputado na noite de ontem contra a Colômbia, sofreram lesões musculares", anunciou o Uruguai em nota oficial. "José Giménez sofreu lesão na região abdutora direita e Giorgian De Arrascaeta no músculo anterior da coxa direita, lesões que os desqualificam para as partidas que serão disputadas nos dias 10 e 14 de outubro contra a Argentina e o Brasil."

continua após publicidade .

A notícia preocupa tanto o Uruguai quanto o Flamengo. A seleção do experiente técnico Óscar Tabárez ocupa a 4ª colocação das Eliminatórias, com 16 pontos, empatado com o Equador, que está em terceiro. A Colômbia, que hoje está na repescagem para a Copa do Mundo do Catar, tem 14 pontos.

O Flamengo também acende o sinal de alerta. O time rubro-negro ainda espera a volta de Arrascaeta para determinar a gravidade da lesão. Esta é sua segunda contusão do meia em menos de um mês. No dia 12 de setembro, diante do Palmeiras, ele sofreu um estiramento na posterior da coxa direita, a mesma do atual problema, só que em outra região. Desde então, ele disputou apenas três partidas: contra Barcelona de Guayaquil e Athletico-PR.