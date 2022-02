Seleção treina com seis mudanças antes de enfrentar Paraguai pelas Eliminatórias

Da Redação

O Brasil vai a campo contra o Paraguai, nesta terça-feira, às 21h30, no Mineirão, pelas Eliminatórias Sul-Americanas, com prováveis seis mudanças em relação ao time que empatou com o Equador por 1 a 1 na quinta-feira. Na manhã desta segunda-feira, o técnico Tite já havia sinalizado que faria mudanças no time titular.

continua após publicidade .

No gol, Alisson será substituído por Ederson. As duas laterais também terão mudanças. Emerson Royal, expulso na última partida, dá vaga a Daniel Alves, enquanto Alex Sandro, que testou positivo para a covid-19, cede a posição para Alex Telles. Já no meio-campo, Casemiro e Fred saem para as entradas de Fabinho e Lucas Paquetá. Philippe Coutinho, que goza de prestígio com a comissão técnica, será mantido na equipe, assim como o trio de ataque formado por Raphinha, Vinícius Júnior e Matheus Cunha.

O Brasil deve ir a campo com Ederson, Daniel Alves, Marquinhos, Thiago Silva e Alex Telles; Fabinho, Paquetá e Coutinho; Raphinha, Vinícius Júnior e Matheus Cunha. Dos onze nomes, três atuaram em menos de dez partidas pela seleção brasileira e ganham nova oportunidade na briga por vaga na Copa do Mundo: Alex Telles (quatro), Raphinha (seis) e Matheus Cunha (cinco)

continua após publicidade .

Tite deve dar mais oportunidades a atletas pouco testados nas próximas partidas da seleção brasileira. Na zaga, pode testar Gabriel Magalhães, único entre os convocados que ainda não estreou pela seleção brasileira. Com Marquinhos, Thiago Silva e Eder Militão praticamente garantindo três das quatro vagas para o Mundial, a última segue em aberto.

A seleção brasileira é líder invicta das Eliminatórias, com 36 pontos, sendo 11 vitórias e três empates, com o ataque mais goleador (28) e a defesa menos vazada (5). Depois do Paraguai, o Brasil só retorna aos campos no dia 24 de março para enfrentar o Chile dentro de casa e encerra sua participação nas Eliminatórias no dia 29, fora de casa, contra a Bolívia.