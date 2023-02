Seleção sofre, mas derrota o Japão na estreia do Torneio She Believes

(via Agência Estado)

A seleção brasileira feminina de futebol estreou com vitória no Torneio She Believes, em Orlando, nos Estados Unidos, nesta quinta-feira, ao derrotar o Japão por 1 a 0. O gol foi marcado pela atacante Debinha, após assistência de Marta, que entrou na metade do segundo tempo.

O Brasil volta a jogar no domingo, quando terá pela frente as canadenses. Os Estados Unidos serão os adversários no domingo.

O Brasil se mostrou organizado taticamente nos primeiros 30 minutos da etapa inicial. Com forte marcação, conseguiu bloquear a saída de bola das japonesas.

Com esta atitude, a equipe da técnica Pia Sundhage teve pelo menos duas oportunidades para abrir o placar. A primeira, aos 12 minutos, com Bia Zaneratto, que forçou defesa da goleira japonesa.

Aos 20 minutos, Geyse chegou a driblar a goleira, mas ficou sem ângulo para finalizar e acabou perdendo a melhor chance brasileira.

A partir dos 30 minutos, o Japão passou a ter mais a bola e aproveitou para ficar no campo brasileiro. O time nacional pareceu sentir a parte física e com isso deu espaços para a progressão adversária.

A lateral-direito Shimizu teve a maior chance do primeiro tempo, mas finalizou mal diante da goleira Lorena. Aos 41, foi a vez de Miyazawa chutar sem direção.

O início do segundo tempo foi mais equilibrado, mas menos interessante. Depois da intensidade demonstrada na parte final do primeiro tempo, o Japão caiu de produção. O Brasil aproveitou, foi mais presente no ataque e teve com Nycole uma boa chance, mas Tanaka fez boa defesa.

Aos 26 minutos, o talento mais uma vez desequilibrou. A veterana Marta, que havia entrado em campo quatro minutos antes, fez bom cruzamento da esquerda e Debinha só teve o trabalho de empurrar para dentro do gol: 1 a 0, Brasil.

A disputa ficou eletrizante com o Japão indo ao ataque. Kobayashi, aos 29, foi desarmada na hora de bater e Hamano, aos 36, acertou o travessão. Daí até o final, as japonesas tentaram o gol de empate, mas não tiveram sucesso.