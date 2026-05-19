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Seleção nunca venceu Copa sem atletas de Palmeiras e São Paulo, ausentes na lista de Ancelotti

Escrito por (via Agência Estado)
Publicado em 19.05.2026, 09:05:00 Editado em 19.05.2026, 13:06:05
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O Brasil terá de quebrar dois tabus se quiser ser campeão da Copa do Mundo. Nunca antes uma seleção venceu o torneio com um treinador de outra nacionalidade, caso do italiano Carlo Ancelotti com o time brasileiro. Além disso, em todos os cinco títulos da equipe nacional, havia na delegação pelo menos um atleta do Palmeiras e um do São Paulo, o que não se repetiu nesta convocatória.

O único jogador que poderia representar uma das equipes era o meia palmeirense Andreas Pereira. Ele integrou a pré-lista, com 55 jogadores, mas não se manteve no grupo de 26 atletas que vão para o Mundial.

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Em seis ocasiões, porém, a seleção contou com são-paulinos e palmeirenses, mas não se sagrou campeã. Foram os casos de 1950, 1954, 1966, 1974, 1978 e 1986.

No primeiro título brasileiro, em 1958, foram quatro representantes dos dois times. O São Paulo cedeu Dino Sani, De Sordi e Mauro. O Palmeiras, Mazzola.

Quatro anos depois, foram cinco. A maioria, palmeirense: Djalma Santos, Zequinha e Vavá. O São Paulo emplacou o Bellini e Jurandir.

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No tricampeonato, em 1970, foram três. O Palmeiras teve o goleiro Leão e o zagueiro Baldocchi. Já o São Paulo teve Gérson, o Canhotinha de Ouro.

O tetra, em 1994, os times tiveram seis representantes. O São Paulo contou com o goleiro Zetti, os laterais Cafu e Leonardo, além do atacante Muller. O Palmeiras teve os meias Mazinho e Zinho.

O último título, o penta, em 2002, os times voltaram a ter apenas seis jogadores na seleção. O Palmeiras cedeu o goleiro Marcos, fundamental para o título. Já o São Paulo foi representado por Rogério Ceni, o lateral Belletti e o jovem meia Kaká.

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