Seleção masculina mantém 3º lugar no ranking da Fifa, mas fica mais distante da líder Argentina

Apesar dos dois tropeços seguidos nas Eliminatórias, a seleção brasileira masculina sustentou o terceiro lugar no ranking da Fifa. No entanto, o time comandado por Fernando Diniz viu aumentar a distância para a líder Argentina. O segundo lugar pertence à França, que também ampliou sua vantagem sobre o time brasileiro. O Brasil caiu de 1.837,61 para 1.812,20 pontos na atualização desta quinta-feira. Desde a divulgação do ranking anterior, no fim de setembro, a seleção empatou com a Venezuela por 1 a 1 e perdeu do Uruguai por 2 a 0, em rodadas das Eliminatórias Sul-Americanas da Copa do Mundo de 2026. Os tropeços permitiram a argentinos e franceses abrirem vantagem no ranking. A Argentina, que agora lidera as Eliminatórias, passou de 1.851,41 para 1.861,29 pontos. E a França exibe agora 1.853,11, contra 1.840,76 na atualização do mês passado. As seleções da Inglaterra e da Bélgica continuam na quarta e na quinta colocações, respectivamente. A primeira mudança no Top 10 foi a subida de Portugal da oitava para a sexta posição. A Holanda sustentou o sétimo posto enquanto a Espanha também ganhou duas colocações, trocando o 10º pelo 8º lugar. Na sequência, a seleção da Itália manteve o nono posto. E a Croácia foi quem mais caiu na lista. Trocou a sétima posição pela 10ª, fechando o Top 10. Nenhuma seleção entrou ou saiu da lista das 10 melhores do mundo, segundo a lista da Fifa. No total, a entidade contabilizou 165 partidas para atualizar o seu ranking, desde o fim de setembro. A próxima lista será divulgada em 30 de novembro, ao fim da última Data Fifa da temporada.

1º - Argentina, 1.861,29 2º - França, 1.853,11

4º - Inglaterra, 1.807,88 5º - Bélgica, 1.793,71 6º - Portugal, 1.739,83 7º - Holanda, 1.739,26 8º - Espanha, 1.725,97 9º - Itália, 1.717,81 10º - Croácia, 1.711,88