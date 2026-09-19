Seleção masculina de vôlei vence a Venezuela e carimba passaporte para o Mundial

Triunfo na quarta rodada mantém a seleção na liderança invicta do Sul-Americano

Com a vitória por 3 sets a 0 sobre a Venezuela na manhã deste sábado (19), no ginásio do Maracanazinho, a seleção brasileira masculina de vôlei garantiu matematicamente sua classificação para o Mundial de 2027.

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Diante de um público superior a 7,2 mil pessoas, o time comandado pelo técnico Bernardinho dominou a partida desde o início e fechou a quarta rodada do Sul-Americano com parciais tranquilas de 25/19, 25/14 e 25/19.

Com o resultado, o Brasil manteve os 100% de aproveitamento na competição e assegurou a liderança. O oposto Bryan destacou-se novamente como o maior pontuador da partida, somando 13 acertos.

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Agora, a equipe volta à quadra neste domingo (20), às 10h, para enfrentar a Argentina em um duelo decisivo que vale o título sul-americano e a vaga direta para os Jogos Olímpicos de Los Angeles 2028.