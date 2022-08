Seleção masculina de vôlei perde da França em amistoso preparatório para Mundial

(via Agência Estado)

Em meio aos últimos preparativos para o Mundial, que se inicia na próxima semana, na Eslovênia e na Polônia, a seleção brasileira masculina de vôlei entrou em quadra para um amistoso neste sábado em Montpellier, na França, e acabou derrotada pelos anfitriões por 4 sets a 0, com parciais de 17/25, 17/25, 22/25 e 19/25.

Renan Dal Zotto mandou à quadra, no primeiro set, Bruninho, Wallace, Leal, Lucarelli, Aracaju e o líbero Thales. O desfalque para a partida foi o central Lucão, que sofreu uma entorse no tornozelo direito na última semana e segue como dúvida para a disputa do torneio.

Desde o primeiro set, a atual seleção campeã olímpica impôs um forte ritmo de ataque e se aproveitou dos erros defensivos brasileiros para criar uma situação confortável na partida.

Se os treinadores mandaram as equipes titulares nos primeiros sets, a situação foi oposta a partir do terceiro set. A França descansou seus principais atletas, enquanto o Brasil manteve seus principais nomes em quadra.

Apesar das mudanças, a situação do jogou pouco mudou e a seleção francesa seguiu dominante e fechou o terceiro set em 25/22. Em comum acordo, as seleções decidiram jogar um quarto set, que novamente terminou com vitória francesa, desta vez por 25/19.

No Grupo B do Mundial, que será realizado de forma conjunta na Eslovênia e na Polônia, a seleção comandada por Renan Dal Zotto estreia no torneio contra Cuba, no próximo dia 26, mesmo dia que a França enfrenta a Alemanha. Dois dias depois, o Brasil enfrenta o Japão e encerra a participação na primeira fase frente ao Catar, no dia 30.