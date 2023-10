Seleção fenminina de ginástica repete Mundial e termina com a prata no Pan de Santiago

A seleção feminina de ginástica artística repetiu o desempenho do Mundial da Bélgica, disputado em Antuérpia há pouco mais de um mês, e ficou com a prata nos Jogos Pan-Americanos de Santiago, neste domingo. Mesmo poupando Rebeca Andrade no solo, o Brasil alcançou 161,564 pontos na soma total dos aparelhos, atrás somente dos Estados Unidos, que foram campeões com 165,196, enquanto o Canadá garantiu o bronze com 154,230.

Carolyne Pedro, Flávia Saraiva, Jade Barbosa, Júlia Soares e Rebeca Andrade foram as representantes brasileiras que garantiram a conquista de mais uma medalha. Flavinha ainda se garantiu em quatro finais individuais, com Rebeca em outras três, Jade e Júlia em uma.

A seleção brasileira fez uma final forte, com boas notas, pecando somente nas barras assimétricas e com alguns desequilíbrios na trave, e precisando de uma nota de Rebeca Andrade no solo que poderia colocar a equipe na briga pelo inédito ouro pan-americano com americanas.

A maior nota do time foi de Flavinha, que passou por todos aparelhos, e somou 54,466, seguida por Jade Barbosa, com 50,666. Rebeca Andrade, mesmo poupada no solo, mais uma vez foi um dos destaques brasileiros. Impulsionada por um 14,816 do salto, ela fez 42,682 no total.

Com a pontuação somada, Rebeca fará a final individual do salto, no qual é favorita ao ouro, além de ainda se garantir nas decisões da trave e das barras, ao lado de Flavinha, que com sua enorme pontuação, ainda buscará pódio no individual geral, ao lado de Jade Barbosa, e no solo, com Júlia Soares.