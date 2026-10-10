Seleção feminina vence a Argentina em amistoso da Data Fifa em Porto Alegre

A seleção brasileira feminina de futebol dominou o primeiro tempo e venceu o amistoso com a Argentina por 3 a 1 neste sábado no Beira-Rio, em Porto Alegre. Contra um adversário inferior tecnicamente (o Brasil é o sétimo do ranking da Fifa, e a Argentina apenas a 30ª), a equipe demorou 26 minutos para furar a retranca e marcar o primeiro gol. Após abrir o placar, o Brasil conseguiu construir a vitória com tranquilidade, mas apresentou uma queda de rendimento na segunda etapa do primeiro amistoso desta Data Fifa.

Sem o técnico Arthur Elias, suspenso, e diante da torcida, a seleção começou pressionando e teve a primeira chance logo no início em cobrança de falta de Duda Sampaio.

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A equipe tentava ameaçar o gol rival trocando passes, mas tentava dar velocidade e errava muito. O gol saiu após o time controlar a ansiedade e construir uma jogada a partir da goleira Lorena. Luany, que buscava jogo aberta pela direita, recebeu na entrada da área e bateu cruzado, no alto, sem chance para a goleira Esponda. A bola bateu na trave direita e entrou.

Em vantagem no placar, o Brasil teve mais tranquilidade para criar as jogadas e conseguiu marcar o segundo gol aos 38. Após cobrança de escanteio, Geyse conseguiu uma bicicleta na área argentina. O Brasil conseguiu aproveitar os espaços deixados pelas rivais, que cercavam as rivais, mas não faziam uma marcação mais efetiva. Luany recebeu passe dentro da área e cruzou. Angelina finalizou forte, no alto, e marcou o terceiro.

No segundo tempo, a Argentina chegou ao gol após uma cobrança de lateral. Dentro da área, Ippólito dominou e foi cercada por defensoras brasileiras, que permitiram que a jogadora acionasse Marical Pereyra, que surgiu livre no centro da área e marcou sem dificuldade.

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Com muitas mudanças nas duas equipes, as argentinas cresceram na segunda etapa aproveitando a acomodação do Brasil. Já nos acréscimos, após intervenção do VAR, a argentina Vargas foi expulsa por ter atingido com o pé o rosto de uma rival em uma disputa de bola.

O Brasil faz sua segunda partida nesta Data Fifa na terça-feira, na Arena Pernambuco, no Recife, novamente contra a Argentina, que já está classificada para a Copa do Mundo de 2027, que será disputada no Brasil.