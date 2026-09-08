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Seleção Feminina Sub-20 bate o Canadá com facilidade e lidera o Grupo B do Mundial

Após estrear com goleada, time nacional volta a vencer sem sofrer gols e se prepara para o clássico contra a Inglaterra nesta sexta-feira

Escrito por Da Redação
Publicado em Editado em
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Seleção Feminina Sub-20 bate o Canadá com facilidade e lidera o Grupo B do Mundial
Autor O triunfo consolida o bom início de campanha das brasileiras - Foto: Luciana Vermell/CBF

A Seleção Brasileira Feminina Sub-20 manteve a invencibilidade e a liderança isolada do Grupo B da Copa do Mundo da categoria ao derrotar o Canadá por 3 a 0 nesta terça-feira (8). Com gols marcados por Nogueira, Vitorinha e Brendha, a equipe comandada pela técnica Camilla Orlando construiu o resultado com facilidade e garantiu mais três pontos na competição sem ter a meta vazada.

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O triunfo consolida o bom início de campanha das brasileiras, que estrearam no torneio com uma vitória expressiva por 4 a 1 sobre a Tanzânia. Com o resultado diante das canadenses, a equipe nacional soma duas vitórias em duas rodadas na chave, que também conta com a seleção da Inglaterra.

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O Brasil volta a campo na próxima sexta-feira (11), às 10h (horário de Brasília), quando enfrenta as inglesas na última rodada da fase de grupos para confirmar a liderança definitiva do Grupo B e avançar às oitavas de final.

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