Seleção feminina enfrenta a Argentina neste sábado (10) na estreia histórica do Beira-Rio

Confronto marca a primeira partida da equipe feminina no estádio do Internacional, um dos palcos do Mundial do ano que vem

A seleção brasileira feminina de futebol entra em campo na tarde deste sábado (10), às 16h30, para enfrentar a Argentina no Estádio Beira-Rio, em Porto Alegre. O confronto marca a estreia do time feminino na casa do Internacional e abre uma série de dois amistosos preparatórios entre as equipes. O palco do duelo é uma das oito arenas confirmadas para a Copa do Mundo Feminina do ano que vem, quando receberá seis partidas da fase de grupos e um jogo das oitavas de final.

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Para este primeiro teste, o Brasil não terá no banco de reservas o técnico Arthur Elias, além dos desfalques da zagueira Tarciane e das atacantes Kerolin e Bia Zaneratto. Os quatro cumprem suspensão após serem expulsos na última partida da equipe contra os Estados Unidos, em junho. O trio de jogadoras e o treinador só estarão liberados para o segundo compromisso contra a seleção argentina, agendado para a próxima terça-feira (13), na Arena Pernambuco.

Mesmo com os desfalques, a comissão técnica pretende aproveitar o amistoso para testar a totalidade das 28 atletas convocadas. No gol, as quatro goleiras chamadas devem se revezar ao longo da partida. A lista de novidades inclui a goleira Yanne, destaque do Bahia e chamada pela primeira vez à Seleção Principal, a lateral Tamara Bolt, do Washington Spirit, e a zagueira Carol Gil, campeã brasileira pelo São Paulo, convocada após o corte por lesão de Thaís Ferreira.

A provável formação inicial da Seleção Brasileira conta com Lorena; Bruninha, Isa Haas, Mariza e Tamara Bolt; Angelina e Duda Sampaio; Priscila, Geyse, Gio Garbelini e Luany. Este será apenas o segundo encontro entre brasileiras e argentinas sob o comando do atual ciclo técnico. No último duelo entre as duas equipes, em março de 2024, pelas quartas de final da Copa Ouro, o Brasil venceu por goleada pelo placar de 5 a 1.

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Do lado adversário, a seleção argentina chega para o confronto sob a liderança do técnico Germán Portanova, que convocou 22 jogadoras para a excursão no Brasil. O grupo conta com atletas que atuam no futebol brasileiro, como a meia Maricel Pereyra, do São Paulo, e a atacante Martina del Trecco, do Red Bull Bragantino. A Argentina já está garantida no Mundial após conquistar o vice-campeonato da Liga das Nações da Conmebol.