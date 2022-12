Seleção feminina encara Estados Unidos, Japão e Canadá no Torneio She Believes

(via Agência Estado)

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

Visando a temporada do ano que vem e a preparação para a Copa do Mundo de 2023, a seleção brasileira feminina de futebol vai ter na sua agenda a disputa do Torneio She Believes, nos Estados Unidos. A equipe da técnica Pia Sundhage enfrenta Japão, Canadá e as americanas.

continua após publicidade .

O torneio, que contará com equipes entre as onze melhores posições do ranking da Fifa, vai ser disputado entre os dias 13 e 22 de fevereiro (Data Fifa). A estreia das brasileiras vai ser diante do Japão, no dia 16. Na segunda rodada, dia 19, o desafio será com o Canadá e no dia 22, o encontro é com a seleção dos Estados Unidos.

A participação do Brasil visa um planejamento já traçado pela treinadora sueca Pia Sundhage a fim de iniciar os ajustes da equipe. A Copa do Mundo feminina terá como sede a Austrália e a Nova Zelândia e acontece na metade do ano.

continua após publicidade .

O Brasil está no Grupo F e faz a sua primeira partida no dia 24 de julho contra a seleção que se classificar no torneio eliminatório em Adelaide, na Austrália. Os outros dois adversários da chave estão definidos. No dia 29, o rival é a França, e fechando a participação pela fase de grupos, o duelo é com a Jamaica.

A ideia da comissão técnica é tirar como base o desempenho das atletas diante de adversárias conceituadas no cenário internacional. Avaliar o elenco e também algumas promessas é o caminho a ser seguido neste início de temporada.

O ano de 2022 acabou terminando com dois amistosos diante do Canadá. No primeiro jogo, as brasileiras acabaram derrotadas por 2 a 1, na Vila Belmiro. No segundo confronto, na Neo Química Arena, as meninas comandadas pela técnica Pia venceram as visitantes também pelo placar de 2 a 1.