Seleção feminina de vôlei vence o Quênia e vai às quartas

A seleção brasileira feminina de vôlei começou bem a semana. Na manhã desta segunda-feira (2), a equipe brasileira venceu o Quênia, nos Jogos Olímpicos de Tóquio, por 3 sets a 0 e avançou às quartas de final sendo líder do grupo.

As meninas do vôlei brasileiro ganharam o primeiro set por 25 a10, o segundo por 25 a 16 e o terceiro por 25 a 8. O Brasil irá enfrentar o Comitê Olímpico Russo nas quartas de final. A equipe russa se classificou em quarto lugar na outra chave.

O Brasil terminou a fase de grupos com cinco vitórias e 100% de aproveitamento. Além do Quênia, a seleção brasileira feminina venceu a Coreia do Sul por 3 a 0, a República Dominicana por 3 a 2, o Japão por 3 a 0 e a Sérvia por 3 a 1.



As quartas de final do vôlei feminino acontecerão no dia 04 de agosto e as semifinais estão marcadas para o dia 6. Já a decisão pela medalha de ouro será no dia 08, horas antes da Cerimônia de Encerramento das Olimpíadas de Tóquio.