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Seleção feminina de vôlei enfrenta a Argentina em busca de vaga em Los Angeles-2028

Escrito por Estadão Conteúdo (via Agência Estado)
Publicado em Editado em
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A seleção feminina brasileira feminina de vôlei assegurou neste sábado vaga no Mundial de 2027, que será disputado nos EUA e no Canadá, ao vencer o Chile por 3 a 0 (25/13, 30/28 e 25/11) pelo Sul-Americano, no Maracanãzinho, no Rio de Janeiro. Após a quarta vitória da equipe do técnico José Roberto Guimarães em quatro jogos no campeonato, o Brasil busca neste domingo às 12h (de Brasília), contra a Argentina, o título da competição e vaga nos Jogos Olímpicos de Los Angeles-2028.

Somente a campeã do Sul-Americano, disputado por pontos corridos, conquista vaga na próxima Olimpíada. Segundo e terceiro colocados se garantem para disputar o Mundial. A seleção brasileira venceu seus quatro jogo no Rio sem ceder sets.

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O destaque do triunfo contra as chilenas foi a ponteira Julia Bergmann, que anotou 13 pontos. O time brasileiro, que jogou desfalcado da oposta Rosamaria, com lesão no joelho esquerdo, lidera a competição, seguido da Argentina que tem um ponto a menos.

"Muito feliz pela vitória. Foi um jogo intenso, principalmente no segundo set", afirmou Julia Bergmann. "É um jogo importante amanhã. Brasil e Argentina é sempre um jogo tenso. A gente tem que entrar focada desde o começo, mas acho que com essa torcida aqui no Maracanãzinho vai ser mais fácil."

Antes mesmo da partida contra o Chile, o técnico Zé Roberto já demonstrava que o foco era o confronto com as argentinas. "Agora temos que nos preparar para os próximos confrontos. O Chile tem evoluído, e também temos que pensar na Argentina, que praticamente será uma final", afirmou o treinador após a vitória sobre a Colômbia na terceira rodada.

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