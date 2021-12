Seleção feminina de handebol vence mais uma e garante vaga nas quartas do Mundial

Da Redação

A seleção brasileira feminina de handebol manteve a invencibilidade no Mundial, que está sendo disputado na Espanha, ao vencer, nesta sexta-feira a Argentina, por 24 a 19, em duelo válido pela segunda rodada, da segunda fase. Com o resultado, o Brasil garantiu vaga nas quartas de final.

continua após publicidade .

O Brasil soma cinco vitórias no Mundial e volta a se apresentar no domingo, quando terá pela frente a Espanha, atual vice-campeã. A equipe vencedora vai terminar esta fase em primeiro lugar.

A seleção brasileira começou mal a partida e só foi marcar seu primeiro gol com 6min31, quando as argentinas lideravam o placar por 3 a 0. O destaque no início ficou para a canhota Mendoza, que conseguia ultrapassar o bloqueio defensivo do Brasil.

continua após publicidade .

A seleção equilibrou a partida, com bela atuação da goleira Babi, protagonista do lance mais espetacular da primeira etapa, quando fez grande defesa e ainda realizou belo lançamento para o gol de Jessica no contra-ataque. O Brasil terminou o primeiro tempo em vantagem por 13 a 10, com seis gols marcados por Pati.

Depois do ritmo intenso da primeira etapa, os times voltaram mais cautelosos para o segundo tempo. A Argentina apertou a marcação, o Brasil cometeu erros e a vantagem caiu para 21 a 19. Babi, mais uma vez, se destacou com belas defesas, inclusive em dois tiros de sete metros, e liderou o Brasil para mais uma vitória no Mundial. A arqueira foi eleita a melhor jogadora da partida.

"Fizemos uma partida muito boa defensivamente, diante de um adversário muito difícil. Agora precisamos nos preparar bem para o duelo com a Espanha", disse Babi.