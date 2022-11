Seleção feminina de handebol vence Argentina e fatura o Sul-Centro Americano

(via Agência Estado)

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

A seleção brasileira feminina de handebol faturou o Campeonato Sul-Centro Americano, neste sábado, ao derrotar na final a Argentina, por 26 a 19, em Buenos Aires. Por estarem na final, as duas equipes já haviam garantido vaga no Mundial, mas com o título as brasileiras passam a ser cabeças de chave na competição do ano que vem, que terá sede tripla: Noruega, Suécia e Dinamarca.

continua após publicidade .

Com dez gols, Bruna de Paula foi a artilheira da partida. A experiente Ana Paula, com cinco gols, também foi destaque na quarta vitória consecutiva do Brasil no torneio.

Para alcançar o título, o time nacional, que vai tentar o bi mundial em 2023, obteve mais três vitórias. Derrotou Uruguai (32 18), Chile (34 a 15) e Paraguai (47 a 20).

continua após publicidade .

A decisão diante das argentinas foi complicada apenas no primeiro tempo, quando as adversárias chegaram a ficar à frente no placar. Mesmo assim, o Brasil terminou com 14 a 11. No segundo tempo, a maior categoria das brasileiras e o aumento do ritmo de jogo impediram uma reação argentina.