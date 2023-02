Seleção feminina de futebol perde para os EUA na She Believes Cup

(via Agência Estado)

A seleção brasileira feminina de futebol se esforçou bastante, mas não foi páreo para os Estados Unidos, nesta quarta-feira, em Frisco, no Texas. As comandadas de Pia Sundhage tentaram encarar as americanas, atuais campeãs mundiais, e acabaram derrotadas, por 2 a 1, na terceira rodada da She Believes Cup.

Com o resultado, o Brasil terminou com os mesmos pontos de Japão e Canadá, mas ficou atrás das japonesas no saldo de gols. Os EUA, que venceram as três partidas do torneio amistoso, sagraram-se campeões.

A She Believes Cup serviu como preparação para a disputa da Copa do Mundo, que será disputada entre 20 de julho e 20 de agosto, na Austrália e Nova Zelândia.

O primeiro tempo foi bastante equilibrado com as seleções fazendo forte marcação na saída de bola. Com estilos semelhantes de jogo, brasileiras e norte-americanas foram somando belas jogadas nos primeiros 45 minutos.

Logo aos três minutos, os Estados Unidos acertaram a trave de Lorena, com um chute da lateral-esquerdo Crystal Dunn. Bia Zaneratto respondeu para o Brasil, aos sete, mas errou o alvo.

Com isso, a primeira etapa foi repleta de oportunidades. O destaque norte-americano, mais uma vez, foi Morgan, experiente e muito perigosa. Do lado do Brasil, Bia Zaneratto armou as principais jogadas, como aos 29 minutos, quando a atacante carregou a bola desde a intermediária brasileira e rolou para Kerolin bater cruzado. A bola passou raspando a trave direita de Naeher.

Quando a igualdade no placar parecia resistir até o final do primeiro tempo, fazendo justiça ao desempenho das equipes, o talento de Morgan fez a diferença. A atacante pegou um rebote na entrada da área brasileira e bateu com muita categoria de pé esquerdo, não dando chance de defesa para Lorena, aos 47 minutos.

O segundo tempo foi bastante parecido com o primeiro. O Brasil continuou no ataque, tentando agredir os EUA o tempo todo. Adriana chegou a acertar o travessão, enquanto Morgan quase fez um golaço de calcanhar.

Aos 17 minutos, as norte-americanas pressionaram a saída de bola brasileira e Tamires teve a bola roubada. Lançada, a atacante Mallory Swanson fez o segundo gol do jogo e o seu oitavo nos últimos seis jogos pela seleção norte-americana.

Apesar da desvantagem no placar, o Brasil seguiu no ataque e teve seu esforço recompensado em parte, aos 45 minutos, com um belo gol de cabeça de Ludmila.