Seleção feminina cai diante da Alemanha e perde invencibilidade na Liga das Nações de vôlei

A seleção brasileira feminina teve um inicio ruim, esboçou uma reação após estar perdendo de 2 sets a 0, mas perdeu intensidade na parcial decisiva e perdeu sua invencibilidade na Liga das Nações de vôlei. A Alemanha marcou 3 a 2 (26/24, 28/26, 15/25, 19/25 e 16/14) neste domingo na Ankara Arena, na Turquia. A partida encerrou a segunda semana da competição para a equipe do técnico José Roberto Guimarães.

As ponteiras Helena e Ana Cristina foram as maiores pontuadoras do Brasil, com 21 cada uma. A alemã Timmer foi responsável por 11 pontos. A seleção brasileira, que agora ocupa a segunda colocação na Liga das Nações atrás dos EUA, volta às quadras pela competição no dia 8 de julho contra o Japão, em Osaka.

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Os dois primeiros sets foram apertados, e a seleção alemã aproveitou os momentos de desatenção do Brasil para abrir 2 a 0, com 26/24 e 28/26. A equipe de Zé Roberto reagiu no terceiro set e comandou o placar de maneira confortável até chegar ao empate em 2 a 2.

A seleção brasileira, porém, não conseguiu manter o embalo no início do quinto e último set. Com Helena muito bem marcada, a Alemanha abriu 8 a 3. Ana Cristina, então, começou a ser mais acionada e o Brasil conseguiu o empate em 12 a 12.

A Alemanha desperdiçou um match point antes de fechar em 16/14 com um ataque para fora de Ana Cristina. Zé Roberto chegou a pedir um desafio, questionando uma possível rede no bloqueio rival, mas o procedimento somente atrasou por segundos a comemoração das alemãs, que chegaram apenas à terceira vitória em 8 jogos na Liga das Nações.