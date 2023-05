Seleção do Uruguai contrata técnico argentino Marcelo Bielsa, diz site

(via Agência Estado)

O técnico argentino Marcelo Bielsa, de 67 anos, é o nome escolhido para comandar a seleção do Uruguai em seu novo ciclo. De acordo com o portal Ovación, o acordo já foi fechado com a Associação Uruguaia de Futebol (AUF) e o novo treinador deve ser anunciado na próxima quarta-feira (17).

Por meio de suas redes sociais, a AUF fez uma postagem convocando a imprensa para uma coletiva no meio de semana. Ainda de acordo com o portal, o nome do novo técnico ainda não foi anunciado porque o acerto foi verbal e a expectativa é que ele viaje neste final de semana para Montevidéu, a fim de assinar o contrato e, assim, oficializar a transação.

Livre no mercado desde que foi demitido do Leeds United, da Inglaterra, em fevereiro do ano passado, Bielsa já vem mantendo conversas com os dirigentes uruguaios desde o início de março sobre a possibilidade de assumir a seleção sul-americana.

A princípio, o treinador chega com a missão de comandar o Uruguai nas eliminatórias para a Copa do Mundo de 2026 com renovação automática no caso de conseguir conquistar uma vaga para o Mundial. No ano que vem, tem ainda a disputa da Copa América, que vai ser realizada nos Estados Unidos.

O treinador desembarca no Uruguai com a sua nova comissão técnica que abrange dois auxiliares, dois analistas de desempenho e ainda um um fisiologista. Ainda de acordo com o portal Ovación, o estafe deve custar aos cofres da AUF algo em torno de US$ 4 milhões (cerca de R$ 19,7 milhões).

Campeão olímpico com a Argentina nos Jogos de 2004, Marcelo Bielsa também comandou a seleção principal de seu país entre os anos de 1998 e 2004. A sua experiência na América do Sul envolvendo seleções engloba ainda o Chile, onde trabalhou de 2007 a 2011.