Seleção deve ter Martinelli entre os titulares contra a Noruega; veja a provável escalação

O técnico Carlo Ancelotti indicou neste sábado que Gabriel Martinelli será o substituto de Lucas Paquetá no confronto entre Brasil e Noruega, válido pelas oitavas de final da Copa do Mundo. A partida decisiva ocorre neste domingo, a partir das 17h (horário de Brasília), no estádio de Nova York/Nova Jersey. Autor do gol da classificação contra o Japão na última rodada, o atacante do Arsenal superou a concorrência do meio-campista Danilo Santos, do Botafogo, e participou entre os titulares na maior parte dos últimos dois treinamentos táticos.



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Apesar de atuar originalmente no ataque, Martinelli deve desempenhar uma função mais recuada, flutuando entre a faixa esquerda e a região central do campo quando a Seleção tiver a posse de bola. A mudança estrutural na equipe foi forçada pela lesão na coxa esquerda de Paquetá, que dificilmente conseguirá voltar a jogar neste Mundial.

Com a alteração, a provável escalação brasileira tem Alisson, Danilo, Marquinhos, Gabriel Magalhães e Douglas Santos; Casemiro e Bruno Guimarães; Rayan, Matheus Cunha, Gabriel Martinelli e Vini Jr. O anúncio oficial aos atletas, no entanto, ocorrerá apenas na preleção, cerca de três horas antes de a bola rolar.

Enquanto a equipe titular ganha forma, o departamento médico trabalha na recuperação de outros jogadores. O atacante Raphinha, em processo de transição após sofrer uma lesão na coxa direita contra o Haiti, intensificou as atividades neste fim de semana. Ele participou do aquecimento integrado aos companheiros, realizou trabalhos individuais na maior parte do tempo e se juntou ao grupo no fim da sessão.

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Embora ainda não deva enfrentar a Noruega, a expectativa é deixá-lo apto para uma eventual disputa de quartas de final. Quem avançar do duelo entre brasileiros e noruegueses enfrentará México ou Inglaterra na próxima fase, marcada para o dia 11 de julho, em Miami.