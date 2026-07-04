Leia a última edição Siga no Whatsapp
--°C | Apucarana
Euro
--
Dólar
--
Esportes
publicidade
OITAVAS DE FINAL

Seleção deve ter Martinelli entre os titulares contra a Noruega; veja a provável escalação

Atacante do Arsenal superou concorrência nos treinos e fará função mais centralizada

Escrito por Da Redação
Publicado em 04.07.2026, 15:37:45 Editado em 04.07.2026, 15:37:28
Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Telegram
Siga-nos Seguir no Google News
Grupos do WhatsApp

Receba notícias no seu Whatsapp Participe dos grupos do TNOnline

Seleção deve ter Martinelli entre os titulares contra a Noruega; veja a provável escalação
Autor Gabriel Martinelli deve ser o substituto de Lucas Paquetá, que está se recuperando de lesão - Foto: Rafael Ribeiro / CBF, Nelson Terme / CBF

O técnico Carlo Ancelotti indicou neste sábado que Gabriel Martinelli será o substituto de Lucas Paquetá no confronto entre Brasil e Noruega, válido pelas oitavas de final da Copa do Mundo. A partida decisiva ocorre neste domingo, a partir das 17h (horário de Brasília), no estádio de Nova York/Nova Jersey. Autor do gol da classificação contra o Japão na última rodada, o atacante do Arsenal superou a concorrência do meio-campista Danilo Santos, do Botafogo, e participou entre os titulares na maior parte dos últimos dois treinamentos táticos.

-LEIA MAIS: A história do paranaense que ensinou a esposa a viver livre antes de morrer

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

Apesar de atuar originalmente no ataque, Martinelli deve desempenhar uma função mais recuada, flutuando entre a faixa esquerda e a região central do campo quando a Seleção tiver a posse de bola. A mudança estrutural na equipe foi forçada pela lesão na coxa esquerda de Paquetá, que dificilmente conseguirá voltar a jogar neste Mundial.

Com a alteração, a provável escalação brasileira tem Alisson, Danilo, Marquinhos, Gabriel Magalhães e Douglas Santos; Casemiro e Bruno Guimarães; Rayan, Matheus Cunha, Gabriel Martinelli e Vini Jr. O anúncio oficial aos atletas, no entanto, ocorrerá apenas na preleção, cerca de três horas antes de a bola rolar.

Enquanto a equipe titular ganha forma, o departamento médico trabalha na recuperação de outros jogadores. O atacante Raphinha, em processo de transição após sofrer uma lesão na coxa direita contra o Haiti, intensificou as atividades neste fim de semana. Ele participou do aquecimento integrado aos companheiros, realizou trabalhos individuais na maior parte do tempo e se juntou ao grupo no fim da sessão.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Embora ainda não deva enfrentar a Noruega, a expectativa é deixá-lo apto para uma eventual disputa de quartas de final. Quem avançar do duelo entre brasileiros e noruegueses enfrentará México ou Inglaterra na próxima fase, marcada para o dia 11 de julho, em Miami.

Tags Relacionadas Encontrou algum erro? Avise à redação
BRASIL Copa do Mundo Escalação da Seleção Brasileira Gabriel Martinelli lesões no futebol lucas paquetá
Encontrou algum erro? Avise à redação

Gostou da matéria? Compartilhe!

Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Email
Adicionar como fonte preferida no Google

Últimas em Esportes

publicidade

Mais lidas no TNOnline

publicidade

Últimas do TNOnline

TNOnline TV