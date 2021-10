Seleção define São Paulo e BH para próximas partidas em casa pelas Eliminatórias

Da Redação

A seleção brasileira já tem o seu itinerário definido para as próximas rodadas das Eliminatórias da Copa do Mundo de 2022, que será no Catar. No dia 11 de novembro, na Neo Química Arena, em São Paulo, a adversária será a Colômbia. Em 1.º de fevereiro de 2022, o estádio do Mineirão, em Belo Horizonte, receberá Brasil x Paraguai.

De acordo com o coordenador da seleção brasileira, Juninho Paulista, as capitais dos Estados de São Paulo e de Minas Gerais foram as escolhidas pela comissão técnica e pela direção da CBF por facilidades logísticas e pela qualidade dos gramados.

"Tivemos uma excelente experiência com a Arena Pernambuco (Recife), acompanhando a melhoria do gramado ao longo dos meses, e o mesmo agora com a Arena Amazônia (Manaus). Mas para o jogo de novembro não teremos tempo de supervisionar uma nova sede com antecedência. A qualidade da Neo Química Arena é inquestionável. Para o jogo contra o Paraguai, em Belo Horizonte, teremos tempo suficiente para realizar melhorias no gramado", comentou o dirigente.

A programação de treinamentos para novembro também está decidida. Nos dias 8 e 9, as atividades serão realizadas no CT do Corinthians, em São Paulo. Na quarta-feira, dia 10, o trabalho será na arena do Corinthians.

Após o jogo contra a Colômbia, o técnico Tite comandará outros quatro treinamentos na capital paulista já visando o clássico contra a Argentina, fora de casa. De sexta (12) até segunda-feira (15), os treinos serão no CT do Palmeiras, na Barra Funda. O duelo encerra o ano de 2021 na terça, dia 16, na cidade de San Juan. A seleção viaja na véspera da partida.

Antes dos jogos de novembro, a seleção brasileira tem três desafios neste mês. Nesta quinta-feira enfrenta a Venezuela, em Caracas. No domingo, em Barranquilla, joga contra a Colômbia. A última partida será contra o Uruguai, no dia 14, em Manaus.