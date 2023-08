Seleção de judô é convocada com jovens para ganhar experiência no Grand Prix de Zagreb

O judô brasileiro é sempre garantia de medalhas quando se fala em Olimpíada. Enquanto a equipe que defenderá o País nos Jogos de Paris-2024 não se define, a Confederação Brasileira de Judô (CBJ) vai utilizando as competições do circuito para aprimorar a nova safra e usará a etapa do Grand Prix de Zagreb, entre os dias 18 e 20 de agosto, para ganhar experiência.

continua após publicidade

Nesta quinta-feira foram anunciados os 24 atletas - 13 do feminino e 11 do masculino - que estarão na Croácia. Diferentemente da seleção levada para o World Masters, em Budapeste, na qual o time era formado pelos mais experientes, desta vez a CBJ fez uma mescla, com atletas novatos entre veteranos que necessitam melhorar o ranking.

A competição distribui até 700 pontos no ranking, e pode servir para quem sonha com Paris-2024, caso de Ketleyn Quadros, na categoria 63kg. Prata em Budapeste, Guilherme Schimidt estará na delegação.

continua após publicidade

O grupo terá diversos campeões da última seletiva ganhando oportunidade com os técnicos Sarah Menezes e Kiko Pereira: Chrystian Silva (60kg), Juscelino Nascimento Jr (+100kg), Jéssica Pereira (52kg), Thayane Lemos (57kg), Aléxia Castilhos (70kg), Karol Gimenes (78kg) e Victória Oliveira (+78kg).

Na hierarquia do circuito, as etapas de Grand Prix são consideradas de nível intermediário, ficando atrás de Grand Slam, World Masters e Mundial, respectivamente. É uma oportunidade para dar experiência jovens atletas, por exemplo.

O Grand Prix de Zagreb será um dos mais cheios do circuito, com quase 600 atletas de mais de 80 países confirmados. Não por acaso, a delegação brasileira será uma das maiores, com 24 judocas. Abaixo, em importância, para Grand Slam, World Masters e Mundial, a competição ganha relevância não apenas pelos pontos no ranking, mas pela oportunidade de desafiar atletas considerados mais fortes e que poidem ser rivais no futuro.

continua após publicidade

Confira os 24 convocados:

Feminino - Amanda Lima e Natasha Ferreira (48kg); Larissa Pimenta e Jéssica Pereira (52kg); Jéssica Lima e Thayane Lemos (57kg); Gabriella Mantena e Ketleyn Quadros (63kg); Aléxia Castilhos e Luana Carvalho (70kg); Karol Gimenes e Samanta Soares (78kg) e Victoria Oliveira (+78kg).

Masculino - Christian Silva e Michel Augusto (60kg); Willian Lima (66kg); Michael Marcelino (73kg); Eduardo Yudy Santos e Guilherme Schimidt (81kg); Giovani Ferreira e Rafael Macedo (90kg); Leonardo Gonçalves e Rafael Buzacarini (100kg) e Juscelino Nascimento Jr (+100kg).