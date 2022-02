Seleção de basquete masculino é chamada para jogos pelas Eliminatórias do Mundial

Da Redação

A seleção brasileira de basquete masculino está convocada para os jogos contra Uruguai e Colômbia, válidos pela segunda janela das Eliminatórias do Mundial de 2023. Os duelos acontecem em Franca (SP), nos dias 25 e 28 deste mês, no ginásio Pedrocão. O técnico Gustavo De Conti, recém campeão do mundo pelo Flamengo, terá 14 atletas, mesclando juventude e experiência para manter o Brasil na liderança do seu grupo na competição.

continua após publicidade .

As novidades na lista são os retornos do armador Marcelinho Huertas, do ala Léo Meindl e dos pivôs Rafael Hettsheimeir e Augusto Lima. O restante do grupo já esteve na primeira convocação do treinador, quando o Brasil derrotou o Chile por duas vezes, em bolha montada pela Fiba em Buenos Aires, na Argentina, no ginásio do Obras Sanitarias.

"Teremos dois jogos importantes e difíceis, atuando dentro do Brasil e com a obrigação de seguir evoluindo como grupo em todos os sentidos, dentro e fora de quadra. Será a minha primeira vez como treinador da seleção comandando o time dentro do país, estou muito feliz, mas quando nos apresentarmos o pensamento será apenas em preparar a seleção para bons jogos diante de Uruguai e Colômbia", disse Gustavo De Conti.

continua após publicidade .

A apresentação está marcada para o próximo dia 21, em Franca, quando a seleção brasileira inicia os seus treinamentos no Pedrocão. O primeiro jogo será contra o Uruguai, no dia 25, às 19h10. Já o confronto contra a Colômbia acontece no dia 28, às 20 horas.

Na primeira fase, o Brasil está no Grupo B. Pelo formato de disputa das Eliminatórias, as 16 seleções das Américas são separadas em quatro grupos com quatro países, com jogos de ida e volta dentro das chaves, totalizando seis partidas. Os três melhores de cada avançam para a segunda fase, quando serão formados os Grupos E e F, com seis equipes em cada uma, com a seguinte formatação: Grupos A + C formam o Grupo E; e os Grupos B + D formam o F.

Neste segundo momento, todas as equipes carregam os resultados da primeira fase e jogam apenas contra as equipes que não enfrentaram ainda. Pelo sorteio, o Brasil teria três rivais pela frente no futuro Grupo F entre Estados Unidos, Porto Rico, México e Cuba, também com jogos de ida e volta. Os três primeiros após o fim dos duelos, mais o melhor quarto colocado entre os Grupos E e F, se classificam para o Mundial, somando sete postos das Américas na competição.

continua após publicidade .

O Mundial acontece entre os dias 25 de agosto e 10 de setembro de 2023 com Japão, Filipinas e Indonésia dividindo o direito de sediar a disputa. A competição terá 32 equipes, com oito grupos de quatro equipes na primeira fase. Os dois melhores de cada avançam para a fase seguinte, quando formam um novo grupo de quatro equipes contra rivais de outra chave. Os dois melhores vão para o mata-mata a partir das quartas de final.

Confira a convocação da seleção de basquete masculino:

Armadores - Marcelinho Huertas (Tenerife Canarias-ESP) e Yago (Flamengo)

continua após publicidade .

Ala-armadores - Georginho (Sesi Franca) e Gui Deodato (Minas Tênis Clube)

Alas - Léo Meindl (Fuenlabrada-ESP) e Vitor Benite (San Pablo Burgos-ESP)

Alas-pivôs - Rafael Mineiro (Flamengo), Lucas Dias (Sesi Franca), Bruno Caboclo (São Paulo) e Tim Soares (Ironi Ness-ISR)

Pivôs - Rafael Hettsheimeir (Bauru), Lucas Mariano (Sesi Franca), Cristiano Felício (Ulm-ALE) e Augusto Lima (Murcia-ESP)