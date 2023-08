Seleção de basquete é convocada para Copa do Mundo com Raulzinho e Huertas

A Confederação Brasileira de Basquete (CBB) divulgou nesta segunda-feira a lista com os 12 atletas convocados para a Copa do Mundo. Dentre os nomes estão os armadores Marcelinho Huertas e Raulzinho.

Huertas traz experiência à seleção. Com 40 anos, já conquistou dois títulos da Copa América e um Pan-Americano com a equipe brasileira. Ele é um dos líderes do time de Gustavo de Conti, que conta com apenas dois nomes da liga americana, a NBA: Raulzinho, do Cleveland Cavaliers, e o ala Guilherme Santos, do Golden State Warriors.

A seleção brasileira fez cinco amistosos de preparação para a Copa do Mundo, com três vitórias (Sudão do Sul, Austrália e Venezuela) e duas derrotas (Itália e Sérvia).

O Brasil está no Grupo B ao lado de Espanha, Costa do Marfim e Irã, seu adversário na estreia. O jogo está marcado para sábado, às 6h45, em Jacarta, na Indonésia, uma das sedes da Copa do Mundo. As outras são Japão e Filipinas.

Além do título, o Brasil busca uma vaga na Olimpíada de Paris-2024. A Copa do Mundo separa duas vagas para países das Américas. Estão na briga: Canadá, Estados Unidos, México, República Dominicana, Porto Rico e Venezuela.

CONFIRA A LISTA DE CONVOCADOS:

ALAS

Guilherme Santos - Golden State Warriors-EUA

Leonardo Meindl - Tokyo-JPN

ALAS/ARMADORES

George de Paula - SESI Franca

Vitor Benite - Gran Canaria-ESP

ALAS/PIVÔS

Lucas Dias - SESI Franca

Bruno Caboclo - Venezia-ITA

Tim Soares - Nagoya-JPN

ARMADORES

Marcelo Huertas - Tenerife-ESP

Yago Mateus - Estrela Vermelha-SRB

Raul Neto - Cleveland Cavaliers-EUA

PIVÔS

Felipe dos Anjos - Andorra-ESP

Cristiano Felício - Granada-ESP