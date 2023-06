Seleção da Liga Saudita 'esquece' Cristiano Ronaldo e conta com três brasileiros

Siga o TNOnline no Google News

Escrito por (via Agência Estado)

Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

Os 14 gols marcados nos 16 jogos que disputou pelo Al Nassr, não foram suficientes para bancar o português Cristiano Ronaldo na seleção da temporada 2022/2023 da Liga de Futebol da Arábia Saudita, que foi divulgada nesta quarta-feira. Três brasileiros garantiram vaga no time eleito como o ideal da competição.

continua após publicidade

Na formação, o goleiro Marcelo Grohe, ex-Grêmio, e o atacante Romarinho, ex-Corinthians, que defendem o Al Ittihad, estão na seleção do torneio. O volante Luiz Gustavo, ex- Bayern, e que veste a camisa do Al Nassr, completa a lista.

Acostumado a acumular troféus e prêmios individuais, o astro português estreou somente na 14ª rodada e, apesar da boa média de gols por partida, acabou perdendo também a briga pela artilharia.

continua após publicidade

Ele ficou atrás do brasileiro Anderson Talisca, que balançou as redes 20 vezes, terminou o torneio como goleador principal, mas também não entrou na seleção do campeonato.

O ex-corintiano Romarinho, integrante da lista, foi escalado no meio-campo ao lado de Kaku, com Luiz Gustavo completando o setor na função de volante. A seleção foi montada com base nas estatísticas.

A lista teve como time base o Al Ittihad, que terminou a disputa como o campeão. A equipe cedeu cinco jogadores para a seleção. Montado no esquema 4-3-3, o ataque foi formado por Batna, Ighalo e Al Brikan